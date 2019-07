Argentina y una dupla que va por el oro en Lima 2019: Ana Gallay y Fernanda Pereyra | ENTREVISTA

Argentina venció 2-0 a Guatemala en el debut en Lima 2019. La pareja albiceleste cuenta con la medallista de oro en Toronto 2015, Ana María Gallay y la debutante Fernanda Pereyra. Ambas conversaron con El Comercio y expresaron su felicidad por el triunfo.

►Rubén Mora: "Queríamos ir a muerte súbita en ambos sets, pero se nos escapó" | ENTREVISTA



►Maylen Delis: "No tenemos mucha referencia sobre Perú, todo se verá en el campo"



-¿Un partido que sirve de calentamiento para lo que resta de Lima 2019?



Ana: Un partido de arranque que resolvimos bien. Nosotros no estuvimos nerviosas, quizás Fernanda un poco. Nos desconcentramos por momentos, pero la ventaja era grande, lo manejamos bien.

-¿El objetivo es revalidar la medalla dorada de Toronto 2015?



Ana: Yo creo que podemos. Estamos aptas pero debemos estar concentradas todos los días, no hay rival fácil.

-Ana, ¿cómo te sientes luego de tantos juegos con la selección?



Yo me siento muy bien, incluso mejor que antes. Estoy tranquila porque nos hemos preparado, quiero disfrutar estos juegos.

Argentina y una dupla que va por el oro en Lima 2019: Ana Gallay y Fernanda Pereyra | Foto: Paul Vallejos / Lima 2019

-Fer, ¿qué tal va la química entre ustedes?



Muy bien. Venimos trabajando hace un año y medio. El objetivo es la medalla dorada, para ello hemos competido bastante.

-¿Imaginaban ganar con mucha contundencia?



Ana: La verdad que no, nos sorprendimos.

Fer: No las conocíamos, no encontramos videos. Ellas si nos estudiaron, pero nosotros no pudimos.

-¿El favoritismo las perjudica?



Fer: No, para nada, no lo sentimos dentro del campo. Estamos tranquilas, siempre buscando nuestro juego. Partido a partido nos sentimos más sueltas.

-¿Se sienten candidatas para la medalla de oro?



Ana: Siempre. Si jugamos como sabemos, somos muy sólidas y muy difíciles de batir. Ese es el camino correcto.

Argentina buscará volver a conseguir el oro de los Juegos Panamericanos | Foto: Sebastian Castañeda / Lima 2019

-¿Qué hay que decir sobre la organización?



Fer: El clima es frío, pero por la organización nada malo, todo muy bien, los voluntarios siempre están prestos para ayudarte.

-Ana, me llamó la atención que corriste para abrazar a dos señores, ¿son tus seres queridos?



Sí, son mis padres. Han venido exclusivamente para verme en Lima 2019, espero pueda darles una alegría.