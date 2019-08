Argentina vs. Brasil EN VIVO: clásico sudamericano en vóley de los Juegos Panamericanos Lima 2019

Argentina vs. Brasil EN VIVO este jueves 8 de agosto por la segunda fecha del Grupo B de Lima 2019, desde la 1:00 p.m. en el Polideportivo Callao. Sigue este partido por la transmisión de Latina, Panamericana, Movistar TV 19, TV Perú y la señal streaming de ESPN.

Las selecciones de vóley femenino de Argentina y Brasil se verán las caras en un electrizante partido que iniciará la jornada de esta disciplina en los Juegos Panamericanos. Estados Unidos y Puerto Rico, los otros dos equipos integrantes de la serie, se enfrentarán dos horas después.

Argentina vs. Brasil: horarios del partido



México - 1:00 p.m.

Ecuador - 1:00 p.m.

Perú - 1:00 p.m.

Colombia - 1:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Bolivia - 2:00 p.m.

Chile - 2:00 p.m.

Paraguay - 2:00 p.m.

Argentina - 3:00 p.m.

Uruguay - 3:00 p.m.

España - 8:00 p.m.

Argentina hizo su estreno con una sufrida victoria sobre Estados Unidos, a la que derrotó con parciales de 25-17, 25-17, 20-25, 18-25 y 15-10, en un tiempo de 2 horas y 15 minutos. Ahora, el elenco dirigido buscará su segundo triunfo para acercarse a semifinales de la competencia.

"Estados Unidos es tan favorito, pero tampoco tan juvenil. Ganarle siempre tiene un gran mérito, porque juega y entrena muy bien. Son líderes a nivel mundial y hace que este triunfo se pueda disfrutar aún más", afirmó el técnico de Argentina, Hernán Ferraro, luego del primer éxito.

Por otro lado, el entrenador se refirió a su próximo rival. "Brasil es un gran equipo, a pesar de faltarle algunas jugadoras, tiene un buen plantel. Será un partido duro", comentó Ferraro a la prensa de Lima 2019.

Brasil, subcampeona de voleibol femenino en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, debutó en esta edición con una clara victoria sobre Puerto Rico con parciales 25-16, 25-16 y 25-15.

Voleibol en Lima 2019: precios de las entradas

A - Regular: 50 soles

A - Menores de 18: 25 soles

A - Adulto Mayor: 25 soles

B - Regular: 30 soles

B - Menores de 18: 15 soles

B - Adulto Mayor: 15 soles

C - Regular: 20 soles

C - Menores de 18: 10 soles

C - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



*SR: silla de ruedas

Voleibol en Lima 2019: ¿cómo llegar a esta sede?