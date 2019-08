Carlos Neuhaus: "No pienso en otra cosa que sacar esto adelante"

En el pecho, Carlos Neuhaus lleva a todo el continente americano. Son pines que los representantes de las distintas delegaciones le regalan y él los coloca en su credencial de presidente del Comité Organizador Lima 2019 (Copal). Esos recuerdos serán tan imborrables como estos Juegos Panamericanos en los que invirtió todo su tiempo en los últimos 34 meses. A falta de tres días de competencias, ya puede evaluar todo el proceso.

¿Cómo ha sido todo este tiempo para llegar a Lima 2019?

A toda velocidad, con dos años y diez meses intensos. Va a ser como cuando terminé mi maestría.

Ya casi al cierre de los Juegos, ¿qué evaluación hace del torneo?

Es que estamos pensando ahora en los Parapanamericanos porque esto sigue. Y luego cerrar bien el proyecto para que todo esté en orden.

¿En qué cree que les faltó mejorar?

Siempre hay cosas y uno lo ve en retrospectiva y dice: este temita nos faltó avanzar. El inicio de las obras viales, por ejemplo. Algunas empezaron tarde y felizmente el alcalde Jorge Muñoz ha sido eficiente en tratar de resolver los problemas.

Igual la ciudad no estuvo al 100% lista...

Lo importante es que estas obras quedan. Si no hubiera sido por los Panamericanos, no se hubieran hecho.

La gente ha respondido yendo a las sedes...

El público ha sido extraordinario. Tenemos más del 90% de entradas vendidas.

El tema del legado es lo más importante.

Y el conocimiento que están adquiriendo las personas de hacer proyectos va a ser un legado muy bueno pero no previsto.

¿Qué pasará con toda la infraestructura? ¿Quién la administrará?

Tenemos muchas federaciones de afuera que están llamando para hacer Sudamericanos, un torneo internacional, un mundial de menores en atletismo. Hay que organizarnos con el IPD para la parte organizativa. Estamos trabajando el tema del legado. Tenemos asesoramiento de gente de afuera.

Tengo entendido que en la construcción de las sedes no participó el IPD.

El encargo que nos dieron era la organización, gestión y el legado. Hemos coordinado con ellos, pero ellos estaban concentrados en los deportistas.

¿Cuál es el plan para sacarle provecho a las instalaciones?

No quiero adelantar nada porque estamos buscando la mejor solución para el buen y mejor uso de todo. Cómo potenciar las instituciones para que esto sea de la manera más eficiente y que tenga autosostenimiento. El centro acuático en Londres está abierto al público, con lo que se le da un uso permanente. De eso se trata, de darle uso frecuente, que la gente lo pague. Ya cuando se trate de alto rendimiento se hace un paréntesis.

Se comenta que usted podría incursionar en la política. ¿Cómo lo toma?

Estoy enfocado al 100% en los Panamericanos. No pienso en otra cosa que sacar esto adelante. Y después darle a mi familia el tiempo que le he negado estos dos años.