De cazador a recolector: Gabriel Deck y su primer título con la selección mayor de Argentina

"Dos puntos y lanzamiento adicional para Gabriel Deck", fue una de las frases más repetidas por la voz del Coliseo Dibós durante el básquet masculino en Lima 2019. El oriundo de Colonia Dora, provincia de Santiago del Estero, se consagró como el máximo anotador del torneo y se perfila como uno de los baluartes de los herederos de la generación dorada.

Pese a su gran presente (alero del Real Madrid y la selección mayor), 'Tortuga' siempre recuerda a su pueblo y le agradece a sus seres queridos.



Gabriel Deck en pleno partido contra Puerto Rico. (Foto: AFP)

"El inicio fue difícil. Tuve una infancia feliz, con una familia unida y muy humilde. Nunca faltó nada pero tampoco sobró. Andábamos justos. Por eso siempre vuelvo ahí, en vacaciones regreso para estar con la familia y mis amigos de la infancia. Prefiero una buena comida antes que viajar por otros lados", expresó en diálogo con El Comercio.

Con 24 años y 1.98 m., Deck vive sin máscaras, tal cual fue criado. Siempre poniendo el bien común por encima del personal. Eso se ve reflejado en la selección.

"Para mi es secundario acabar como máximo anotador, lo importante es el equipo, es la medalla que nos llevamos a casa, es la bandera de Argentina colgada en lo más alto del básquet en América", expresó.

Contragolpe letal que termina en doble de Gabriel Deck que llega a su máxima anotación en la Selección superando los 23 de ayer. Lleva 24. pic.twitter.com/GvMMwbEmut — CABB (@cabboficial) August 1, 2019

De niño tuvo que limpiar carros y encontrar en la calle a su máximo pasatiempo. Su hermano lo guió al básquet y desde entonces no paró.

"Él [su hermano] me llevó a jugar y desde ahí se convirtió en una pasión. Llevo a Colonia Dora al campo, siempre peleando las pelotas, con fuerza. Me he ganado problemas por eso, pero es parte de la vida", comentó.

Cazar fue uno de sus pasatiempos favoritos. Con el dejo característico de un añatuyense, Deck sonríe cuando se le atribuye que tuvo la transición de cazador a recolector: "Podría ser un recolector como dices, pero nada, estoy feliz de conseguir trofeos, esta medalla será muy especial por ser la primera con la mayor".

Gabriel Deck tuvo brillantes actuaciones en Lima 2019. (Foto: Agencias)

Su progreso ha sido fascinante. Comenzó en Quimsa, en 2009, y 10 años después se encuentra en el Real Madrid. Gabriel argumenta la rápida mejoría.

"Los ejemplos que tuve en los equipos que estuve me ayudaron mucho a estar hoy parado aquí. Integrar la selección desde joven también me ayudó a querer imitar a estos monstruos. Siempre me he retado y ahora toca destacar en el Mundial. Hoy me ayuda Luis [Scola], el gran referente de esta nueva camada", acotó.

Aún se desconoce el techo de este jugador. Es un alero que puede comandar fast breaks como postearse para recibir dentro de la zona pintada. Su versatilidad ha ayudado a que lo ubiquen en distintas posiciones.

Inmediatamente después del recordado triple de Campazzo ante Canadá, en la AmeriCup 2017, mientras todos iban a saludar a Facu, Gabriel Deck se arrimó al banco con su habitual paso cansino y dijo, sin levantar la voz: “Este pibe está loco”. Ayer lo terminó de confirmar. pic.twitter.com/x7AQD1E9RS — CABB (@cabboficial) August 5, 2019

Es un anotador nato, con mentalidad ganadora. Su entrenador, Sergio 'Oveja' Hernández lo definió como un "trabajador dentro del campo".

Con 24 puntos como su récord anotador en la selección argentina, conseguido en Lima 2019, Gabriel Deck solo piensa en el presente, dejando de lado al futuro.

"No sé qué pasará de acá a cinco años. Si en Colonia me decías que en 10 años iba a ser campeón panamericano con la selección, no lo creía. Espero estar bien. Trabajaré para eso, es lo único que te puedo asegurar", concluyó.