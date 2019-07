Claudia Suárez: una guerrera que lucha con raqueta en mano

ELIEZER BENEDETTI



Si nos referimos a paleta frontón, tendremos que identificar a uno de los mayores talentos que ha heredado este deporte peruano en 74 años: Claudia Suárez. De carácter fuerte y muy dedicada, Claudia ha trazado su exitoso camino tanto en todo el país como afuera. Ahora, afrontará el reto más complejo y valioso de su carrera en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Influencia de su padre, Claudio, uno de los pioneros del frontón que implantó lo que hoy es la dinastía Suárez, aunque al inicio no haya querido que fuera así. “Él no quería que yo jugara frontón. Pero como nos llevaba a todos los campeonatos a mí y a mi hermano, era prácticamente imposible que no nos gustara a alguno de los dos”, aclara Claudia.

Esta aguerrida deportista ha sido durante 20 años consecutivos campeona nacional de frontón. “A los 23 años, llegó a mí un entrenador, Miguel Quiroz. Me entrenó durante dos años seguidos la parte física, que justamente era lo que a mí me faltaba en ese momento”, comenta.

—Sacrificios de madre—

La prioridad de Claudia es el frontón, pero nunca apartaría a su hijo, quien es una motivación más para la competencia que se avecina.

El joven de 14 años, quien le sigue los pasos a su madre en deportes de raqueta, jugará un papel muy trascendental en estos días de competencia.

Tener un hijo ha implicado sacrificios extras para Claudia, mucho más en una época previa a Lima 2019. Verlo y atenderlo muy poco es una de las desventajas que tiene ella al ser una madre deportista.

“Mi hijo cumple 15 años el 4 de agosto, que es mi primer día de competencia en los Juegos Panamericanos. Hay cosas que me pierdo, pero trato de compensarlas en los pocos momentos que tengo libre”, señala Claudia.

—Apunta al oro—

Claudia ya ha marcado un hito prácticamente inigualable en este deporte. Sus 20 títulos nacionales y ser bicampeona panamericana son su respaldo. Por ello, irá a la caza del mayor logro de su carrera en Lima 2019, tras ser incluido el frontón, por primera vez en la historia, en unos Juegos Panamericanos.

Asimismo, el gran nivel que atesora la deportista nacional le permite soñar con la medalla dorada en Lima 2019. “En la competencia quiero ganar el oro. Yo estoy apuntando a eso desde el momento que gané la complicada clasificación”, sentencia.

—Su segundo deporte—

Claudia es testigo de las desigualdades entre hombres y mujeres en el squash. Pese a haber logrado medallas en este deporte, no ha tenido mucho apoyo desde esta federación. Incluso, en los 35 años compitiendo en frontón, recién tiene el respaldo del IPD desde hace dos años, según menciona.

Suárez también clasificó a Lima 2019 en el squash, pero decidió representarnos solo en frontón. Entre las razones, figuran lo mencionado anteriormente y evitar una sobrecarga muscular o lesiones en los entrenamientos para ambos deportes. Ahora el squash femenino nacional está en mano de jóvenes chicas que, pese a las dificultades, irán en busca del oro. Como lo hará Claudia.

Experiencia de squash

Ha participado en campeonatos sudamericanos y bolivarianos en squash, donde ha campeonado y ha ganado medallas de bronce en singles y dobles mixtos.

Suárez no solo tiene el título nacional, sino también es la actual monarca panamericana en paleta frontón. Esos antecedentes la ubican como candidata a ganar una medalla.