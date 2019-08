Daniella Rosas: “Sofía siempre estuvo detrás de mí para mejorar”

Sus ojos brillan tanto como esa presea dorada que cuelga en su pecho. Daniella Rosas llega a la entrevista de la mano de su madre, aunque ella ya se ha convertido en la hija predilecta de todo un país. Con 17 años logró el oro en surf y apunta a estar presente en Tokio 2020.

— ¿Qué sensaciones del surf en tu primera presencia panamericana?

Fue una experiencia nueva. Nunca había visto tanto público alentando en un campeonato de surf. Tener a la blanquirroja detrás fue algo único. A ello hay que sumarle que mi familia estuvo presente. En lo personal, estuve muy emocionada por ello. En lo grupal, obtuvimos siete medallas en total, resultados positivos para la federación. Esto debería demostrar que el Perú es un país con mucho potencial en este deporte.

— Cuéntanos de ti y tus inicios en el surf.

Comencé a los 7 años. Mi tío y mis primos me enseñaron. Hubo un corte importante luego de unos años, ya que lo tomaba como hobby. Todo cambió cuando viajé a Máncora por dos años. Ahí me regalaron una tabla porque no había nada más que hacer.Terminaba el colegio e iba a surfear todos los días. Luego volví y continué con este deporte. Mi primer entrenador fue Roberto Meza. Él pulió toda la base de mi surfing. Luego ingresé al proyecto Sofía y me encontré con grandes maestros como Gabriel Aramburú, Javier Swayne, entre otros. Con ellos progresé mucho.

— Por tu edad, siempre has competido contra mayores.

Desde pequeña me gustaba mucho exigirme. Siempre estuve detrás de aquellas que fueron mis compañeras en Lima 2019. He corrido contra Melanie Giunta, Miluska Tello, Vania Torres, entre otras. Las he admirado desde pequeña y ahora comparto equipo con ellas. Incluso, me metí a la categoría de los chicos para mejorar; gracias a eso soy lo que soy.

— ¿Qué significa Sofía Mulanovich en tu carrera?

Me ayudó un montón. No le doy todo el crédito porque fueron muchos los que me brindaron su ayuda en distintos momentos de mi carrera, pero sí fue parte fundamental. Siempre estuvo detrás de mí para mejorar. Ahora compito contra ella, viajamos juntas y compartimos equipo. Es una gran compañera, sabe que estoy para ella y ella para mí.

— ¿Cómo encaraste la final ante Mimi Barona?

Tuve un poco de miedo. Una quiere ganar en su país, todas queríamos esa medalla de oro. Comencé con un 6,50 de calificación, me parecía un buen score; luego tuve olas bajas. Ella tuvo mejor puntaje y de ahí me centré en la última ola. No me importaba nada; si ella me estaba ganando era por mérito, surfea muy bien. Tenía que esforzarme el doble para vencerla. Yo la admiro un montón. Ha sido parte de mi crecimiento, la respeto mucho. La última ola se dio, me sentí supersólida. Las cosas se dieron como lo había planeado.

— ¿Te imaginabas tanta expectativa con ustedes?

No esperaba que el evento sea tan grande, estoy muy feliz por todo lo sucedido. No me había dado cuenta de todo lo que había conseguido hasta que comenzó Lima 2019. Para mí es un honor compartir el podio con dos surfers de gran nivel.

— ¿Tu edad es un pro o un contra para competir?

No fue beneficioso ni desfavorable. En el surf no importa la edad. Puedes tener 15 años y ser campeón del mundo; depende de cada uno. No es algo que te dé puntos, eres igual que todas y solo cuenta el nivel que muestres. La experiencia ayuda, pero no es definitiva. Estoy feliz de haber conseguido esto con 17 años. Me puse metas altas y las conseguí. Cuando vi a Gladys [Tejeda[ y a [Cristhian] Pacheco conseguir medallas de oro me emocioné, quise ser como ellos.

— ¿Cómo asimilar lo que has logrado?

Todavía no lo asimilo muy bien. Sé que es muy importante. Uno de los eventos más grandes del mundo. Es un honor vestir la camiseta peruana, cantar el himno y demás. Han sido días muy felices. Sé que los peruanos sienten mucho orgullo de los medallistas, me siento feliz de ser parte de eso.

— ¿Te presiona ser ya una campeona panamericana?

No. Solo quiero cumplir mis sueños. Sé que habrá gente detrás viendo mis resultados e informando cómo me va. En verdad, tenerlos ahí es importante. Me encanta el apoyo que hemos recibido. De mí siempre encontrarán lo mejor; si se dan las cosas es por algo, el talento no es suficiente, todo viene con mucho trabajo. Quizás más presión sientan las que están debajo de mí en ruta hacia Tokio 2020. Esa es mi meta para el próximo año: clasificar a los Juegos Olímpicos.

— ¿En qué lugar de tu memoria guardarás Lima 2019?

Va a ser importante en mi vida. El campeonato fue impecable, recibimos mucho apoyo. Cantar el himno en mi país es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Espero que nunca se pierda esa felicidad. Apoyen el deporte, cualquiera; suma mucho.