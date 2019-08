Ecuador vs. Panamá EN VIVO ONLINE vía Latina: juegan por el fútbol masculino de Lima 2019

Ecuador vs. Panamá EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la fecha 2 del grupo A del fútbol masculino de Lima 2019 en el estadio San Marcos desde las 10:00 a.m. (horario peruano) con transmisión del canal 19 de Movistar.

El duelo entre Ecuador y Panamá será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que las posiciones en fútbol masculino de los Juegos Panamericanos 2019.

Argentina venció 3-2 a Ecuador en la primera fecha del Grupo A de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (AFP)

Las selecciones de Ecuador y Panamá tendrán su segunda presentación en la competencia. Este compromiso abrirá la jornada en esta disciplina y el choque está programado para este jueves 1 de agosto.

El conjunto ‘Tricolor’ debutó contra Argentina en un partido que estuvo cargado de mucha emoción. El elenco comandado por Jorge Célico peleó hasta el último suspiro para conseguir la igualdad en el duelo.

Jordan Rezabala Anzules descontó para los ecuatorianos, que perdían 2-1 con tantos de González y Gaich. Sin embargo, el mismo Gaich puso el tercero para la Albiceleste. A poco del final, Anderson Naula marcó el definitivo 3-2.

Por su lado, la selección de Panamá consiguió un empate importante frente a México, uno de los candidatos para quedarse con alguna presea en el fútbol masculino de los Juegos Panamericanos 2019.

El entrenador de los ‘Canaleros’, Julio Dely Valdés, destacó la importancia de sumar en el torneo. “Hicimos un planteamiento para intentar sacar algo de este campo y creo que lo hemos conseguido”, indicó en conferencia de prensa.

Ecuador vs. Panamá: horarios del partido

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

México 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 5:00 p.m.



Lima 2019: precios de las entradas para este evento

A - Regular: 50 soles

A - Menores de 18: 25 soles

A - Adulto Mayor: 25 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles

Lima 2019: ¿Cómo llegar a esta sede?