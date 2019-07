Inés Melchor se quebró tras quedar al margen de Lima 2019 por una lesión lumbar

La suerte le ha dado la espalda a Inés Melchor. La atleta nacional quedó fuera de los Juegos Panamericanos 2019 por una lesión en la espalda.

La propia deportista nacional, a pesar de tener el ímpetu para participar en los Juegos Panamericanos 2019, lamentó su ausencia obligada en diálogo con RPP.

Inés Melchor durante una maratón. (Foto: GEC) (Foto: captura)

“La molestia empezó el 16 de julio y de ahí hemos estado intentándolo justamente con la doctora con diferentes tratamientos, pero…”, dijo con voz entrecortada.

“Estuve con los médicos y ayer decidimos tras los resultados, no estar presentes”, añadió Inés Melchor, a quien se le escuchaba muy afligida por la nueva lesión que la alejó totalmente de los Juegos Panamericanos 2019.

La atleta de 32 años no sabe cuándo retornará a las pistas. Su rehabilitación, por el momento, no tiene una fecha establecida.

“Aún no sé cuánto tiempo será el proceso de recuperación. Me falta pasar un examen, de acuerdo A eso voy a ver qué tiempo me voy a demorar para recuperarme”, puntualizó.