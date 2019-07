Dominique Jones, armador de solo 1.75 de altura, encontró en el 3x3 la oportunidad para ser escuchado

El básquet profesional en Estados Unidos, o mejor llamado NBA, está reservado solo para los prodigios en la disciplina. Salvo raras excepciones, el físico y la habilidad se combinan para brindar show en una liga seguida a nivel global. Es por ello que para un jugador de 1.75 está casi prohibida la entrada a la élite. Sin embargo, el deporte brinda múltiples oportunidades, a ello se aferró Dominique Jones, quien encontró en el 3x3 la voz necesaria para ser escuchado en su país.

► Lima 2019: las lágrimas de Sabrina Ameghino, la argentina campeona a los 39 años

Relegado de la NBA por su estatura, pese a tener la habilidad comprobada en college y múltiples galardones, Jones tuvo que migrar a Europa para jugar básquet profesional. Con movimientos parecidos a los de Isaiah Thomas y Chris Paul, pasó inadvertido en su periplo alejado de su nación.

Tras un verano con los habilidosos Harlem Globetrotter, en 2015, una ex entrenadora, Jessica Villaplana, lo convocó para el 3x3 y desde ese entonces no ha parado.

Actualmente es el número 2 en el ránking nacional de anotadores FIBA y se encuentra dentro de los 30 mejores del mundo. Sin embargo, todo eso quedó de lado cuando fue seleccionado para jugar por su país. Incluso la paternidad que ejercerá a partir de septiembre.

Representar a Estados Unidos en una disciplina reservada para gigantes lo motivó aún más. Tras conseguir la medalla de oro, un emocionado Jones describió el momento.

"El pasado fue difícil. No tuve muchas oportunidades, siempre soñé con defender a mi país y esta modalidad me ha permitido ponerme esta camiseta tan hermosa. Ser un globetrotter me puso en el mapa, pero tuve que salir de ahí para conseguir representar a USA. Mírame hoy, con mi 1.75 pero con una medalla de oro en el pecho, pesa bastante, pero luce bien".

Asimismo, Dominique Jones siempre tuvo el sueño de representar a su país por un tema social. Para él, ser un atleta calificado te eleva el estatus, incluso te puede llevar al olimpo de los héroes.

"Creo que ser un atleta es una posición privilegiada. Podemos tener una voz y podemos hablar en cualquier ambiente, incluso en los sociales. Podemos ayudar a recortar brechas, tenemos ese poder. Queremos darle un mensaje claro a los chicos: hagan deporte, podemos lograr cosas grandes para Estados Unidos", expresó con una gran sonrisa.

La euforia no lo hizo olvidar otro de sus grandes anhelos: ser un ejemplo para los estadounidenses.

"Ojalá pueda ser el héroe de alguno en Estados Unidos. Mira mi estatura, soy muy chato para estar a este nivel, pero a pesar de todo lo conseguí y espero inspirar a los de mi país para que hagan cosas así".

Este deporte fue aprobado en el calendario olímpico que culmina en Tokio 2020. Jones sueña con clasificar a su país y aparecer en la máxima competencia a este nivel: "Un sueño a la vez. Me prepararé mucho y espero ser llamado para los Juegos Olímpicos", culminó.