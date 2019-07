Panamericanos 2019: la emoción de la madre del boxeador que le prometió un departamento

El boxeador peruano Miguel Ángel Germán Acosta se volvió tendencia en las redes sociales al revelar, tras no acceder a las instancias finales de la categoría welter ligero, que pretendía ganar una medalla para regalarle a su madre el departamento que otorgará el Estado a los deportistas que obtengan una presea en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Un día después de dar a conocer su emotivo deseo, el peleador presentó a su madre, Lidia Acosta, una mujer que siempre lo ha apoyado en su carrera y quien es su máxima inspiración.

Desde su salón de belleza, ubicado en el mercado 3 de Octubre de Villa El Salvador, la madre de Miguel Germán Acosta dijo que fue todo “una sorpresa” al ver a su hijo revelar el anhelo que tenía, por lo que señaló que se siente “emocionada”.

“Me sentí orgullosa de mi hijo y también emocionada por el gran amor que me tiene. No pensaba que iba a pasar eso”, expresó Lidia Acosta.

Además, dio ánimos a su hijo en su objetivo de conseguir más medallas para el Perú en otras competiciones. Consideró que la derrota ante Conrad Ryan, de Antigua y Barbuda, en los cuartos de final de boxeo “es una experiencia y no una derrota”.