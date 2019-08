Mariano Wong: “El bronce no es lo que aspiraba, pero me quedo contento porque es un logro para el país”

La felicidad de Mariano Wong se mantiene intacta después de varios días de obtener la medalla de bronce en Lima 2019. Aquella presea lo hace sentir orgulloso. "Me quedo contento porque es un logro para el país. Todo vale para el futuro", dice con una amplia sonrisa en conversación con El Comercio. Y es que este suceso, le permitirá redoblar esfuerzos para alcanzar un sueño más: los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

- ¿Cómo son estos días después de haber conseguido la medalla en los Panamericanos?

Todavía estoy muy emocionado por todo el movimiento que hubo, el recibimiento y los mensajes de la gente. No me esperé para nada esto. La hinchada impecable en el día de la competencia. Sentí mucho la acogida del público. Es un logro muy importante en mi carrera deportiva. Fui bronce en el mundial juvenil pasado, pero el hecho de participar en casa significó significó mucho más.

- ¿Asimilaste lo que es ser un medallista panamericano?

Sí, significa mucho. Esto no solamente es trabajo de días, sino de muchos años. Cuando tenía 12 integré la selección nacional y mi objetivo siempre ha sido ser campeón del mundo y olímpico. Me estoy acercando más a mis sueños. Todo se refleja en los resultados. A pesar de la medalla, yo trabajo por mi satisfacción personal. El karate me ha enseñado disciplina y perseverancia.

Mariano Wong recibió una condecoración, en grado de Comendador, por parte del presidente del Perú. (Foto: Alonso Chero)

- ¿Con quién celebraste luego de ganar la medalla de bronce?

Abracé a mi entrenador. Me aventé encima porque es consciente de todo el trabajo que hemos hecho. Él es el productor de toda la escena que salió. Ha puesto mucho de su parte. Qué mejor que darle un abrazo. De ahí me acerqué a la familia. Todos lloramos juntos.

- ¿Qué significa tu entrenador para ti?

Sin él no hubiera logrado esto, porque él siempre está conmigo día a día corrigiéndome la parte física y técnica. Tengo que resaltar que tengo tres entrenadores: Jimmy Moreno, Rolly López y Akio Tamashiro. Es un trabajo en conjunto.

- ¿Te sorprendió el apoyo masivo de la gente durante tu participación?

La gente no sabía mucho del kata. A pesar de eso, el coliseo se llenó. Luego me escribieron por Instagram fascinados por lo que es el karate. Ahora me piden consejos y hasta me envían fotografías de sus hijos cuando están subiendo al podio. Me piden recomendaciones y yo les digo que practiquen con perseverancia y que luchen por sus sueños.

- Estuvo cerca el oro...

Mi objetivo principal era la medalla de oro porque para eso me levanto todos los días. Siempre tienes que tener muchas probabilidades en cuenta. La medalla de bronce no es lo que más aspiraba, pero me quedo contento porque es un logro para el país. Todo vale para el futuro.

- ¿Esperabas que el presidente te condecorara junto al resto del Team Perú?

No pensaba en eso. Me enteré por las noticias que el presidente iba a condecorar a los medallistas y que luego nos quedaríamos con un departamento de la villa y que recibiríamos dinero. No pensaba en eso porque genera presión. Solo pensaba en hacer lo mejor y disfrutarlo.

- ¿Tomaste a bien que el Congreso de la República los homenajeara después de que criticaran la realización de los Juegos Panamericanos?

Al comienzo muchos no estaban a favor de los Juegos Panamericanos por diferentes motivos. Ahora creo que se han dado cuenta del impacto que han tenido, porque no todo ha sido para los deportistas de alto rendimiento, sino fue un cambio rotundo para el país en todo aspecto. Sacamos muchas medallas en Lima 2019, por qué no pensar que podemos hacer algo similar en unos Juegos Olímpicos. Poco a poco ha ido cambiando la mentalidad.

Mariano Wong, joven deportista que alterna sus estudios en la Universidad de Lima con el karate. (Foto: Alonso Chero)

- ¿Quedaste conforme con tu trabajo en Lima 2019?

Ha sido uno de los mejores performances que he tenido. He sabido llevar todo bien psicológicamente. Desde que entré al coliseo sentí toda la buena vibra de la gente. La piel se me puso de gallina. Cuando estuve en el tatami, para ejecutar mi kata, creo que lo hice muy bien. Me salió explosivo y tuve una buena resistencia física. Todo lo que trabajé lo mostré ahí.

- ¿Cómo el karate cambió tu vida?

No solamente me ha ayudado en la parte deportiva, sino

en los estudios. Ahora me concentro un poco más en la universidad y saco buenas notas. En el colegio me iba regular, pero ahora estoy mejor.

- ¿Cuántos torneos disputa un karateca durante el año?

Conforme vayas avanzando y obteniendo resultados, vas a tener más campeonatos en el circuito mundial. Apróximadamente viajo en todo el año unas siete veces. Tengo bases de entrenamientos en Europa. La verdad es que no paro. Ahora recién me he dado un descanso tras los Juegos Panamericanos, que no solo fue una demanda física sino mental.

- Me imagino que esta medalla tendrá un lugar especial en tu casa...

Tengo bastantes medallas. No me gustaba mucho exhibir mis logros. Siempre pienso en lo que viene. Pero quizás ya es tiempo de hacerlo. Me daré un tiempo para hacer mi vitrina. Ahora las medallas están en unas bolsas en mi cuarto.

- ¿Qué viene en tu carrera tras los Juegos Panamericanos?

Ahora pienso en los campeonatos que vienen, los cuales me darán puntaje para el ránking. Por qué no pensar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por primera vez estará karate. Hay cupos para kata. Existen diferentes maneras para clasificar. Sé que todo es posible. Así haya uno por ciento de chance, la aprovecharé para llegar. Quiero lograr todo lo que me proponga.