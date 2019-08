La selección peruana Sub 23 de Nolberto Solano fue derrotada 2-0 por Jamaica y quedó eliminado de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Tras ello, los panelistas de FOX Sports Radio Perú Julio César Uribe, Eddie Fleischman y Flavio Maestri sostuvieron un acalorado debate en el que buscaban graficar el momento de la selección peruana Sub 23 de Nolberto Solano.

Uribe, Fleischman y los comentarios de la eliminación de Perú de los Juegos Panamericanos Lima 2019 | VIDEO. (Video: FOX Sports / Foto: Captura de pantalla)

"Hay que dejar trabajar a Nolberto Solano, solo tiene tres meses con este equipo", comentó el ex jugador y actual entrenador de fútbol Julio César Uribe, panelista de FOX Sports Radio Perú.

"Hay que hablar más del rendimiento colectivo. Hay algunos jóvenes que no han aprovechado su oportunidad para ser convocado a la mayor. Me da pena, me da lástima. Este tema pasa por un tema individual, más que el funcionamiento. En tres meses no puedes hacer nada", expresó el ex delantero de la selección peruana y actual estratega de fútbol Flavio Maestri.

"Hay decisiones de Nolberto Solano que son cuestionables. Este equipo ha jugado pésimo. Y tiene que ver, más que con el nivel, con el pobre nivel y la pobre respuesta de los jugadores", acotó el periodista deportivo Eddie Fleischman.