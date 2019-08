Un legado especial en Lima 2019

Eliezer Benedetti



Algunos años atrás, toda la ilusión de los más de 30 millones de peruanos estaba puesta siempre sobre el fútbol, siendo el deporte más contemplado y seguido en nuestro país. Los medios de comunicación estaban repletos del balompié nacional; mínimamente, el surf, el bádminton, el atletismo, entre otros, podían ocupar un espacio. Hoy la situación ha dado un giro rotundo. El Perú ya no es solo fútbol; también es squash, maratón, vela y un largo etcétera.

Según un reporte desarrollado por Kantar IBOPE Media, que analizó las conversaciones y el total de audiencia que ha tenido la competencia en las redes sociales y televisión entre el 18 de julio y 04 de agosto, el deporte favorito en nuestro país sigue siendo el fútbol. Tras los recientes logros de la selección de Ricardo Gareca, la ilusión también se mantuvo en la sub23 que nos representó en Lima 2019.

Pese a no cumplir con las expectativas, el encuentro deportivo con más televidentes en la cita continental ha sido el de fútbol masculino entre Perú y Uruguay con un total de 1.1 millones de espectadores. Le sigue el partido de nuestra selección contra Honduras, que alcanzó 823 720 televidentes.

Asimismo, tras contar con seis peruanos en las finales del surf, el domingo 4 de agosto registró también una gran audiencia en las pantallas de televisión abierta. Los ojos del país estuvieron puestos en la competencia que se transmitió en vivo. El resto es historia: tres medallas de oro y tres de plata para un deporte que tantas alegrías nos ha dado a lo largo de los años.

Nuestros representantes peruanos de Surf posan para las cámaras junto a Milco 🙌🏼🌟#JugamosTodos pic.twitter.com/hqqyI6AwIJ — Lima 2019 #JugamosTodos🏅 (@Lima2019Juegos) August 6, 2019

De esta manera, gran parte de la audiencia también se ha trasladado a la gimnasia rítmica, el tiro, el taekwondo, etc. Aunque no se haya tenido una transmisión completa en todos los deportes disputados hasta hoy, la transmisión de surf evidencia que a la gente ya no solo le interesa alentar al fútbol, sino también apunta hacia otro rumbo.

-Ídolos peruanos-

Antes el deportista más conocido y admirado en nuestro país era Paolo Guerrero, por la enorme figura que representa dentro de la selección de fútbol. Hoy todo el Perú conoce más de talentosos deportistas nacionales como Gladys Tejeda, Hugo Del Castillo, Daniella Rosas y una larga lista que no tendría fin ahora mismo. Por ellos, es que muchos peruanos guardan una enorme admiración.

De acuerdo al estudio de Kantar IBOPE Media en las redes sociales, Lima 2019 impulsó la participación de más de 2 mil peruanos en la competencia vía Twitter. Se registró un total de 13.4 millones de impresiones y 56 mil publicaciones, la mayoría de las cuales tuvieron un sentimiento en común: la admiración.

Este sentimiento fue fomentado cada vez más gracias a nuestros primeros medallistas de oro como Gladys Tejeda, Cristhian Pacheco, Diego Elías y Natalia Cuglievan. Estos destacados deportistas se llenaron de elogios en esta red social, alcanzando 8.2 mil, 3.6 mil, 3.5 mil y 2.7 mil menciones, respectivamente.

Es así que como la fiebre en el Mundial Rusia 2018, hoy se vive una fiebre que sobrepasa los 40 grados en los Juegos Panamericanos Lima 2019. En nuestro país se vive una epidemia total. Todos los síntomas están al límite, por lo que los deportistas también se han contagiado de esa fiebre y compiten con la misma ilusión y fe de un hincha incondicional.

Niños también están contagiados de la fiebre de Lima 2019. (Foto: GEC)

Y los niños no están exentos a la fiebre. Hoy por hoy, no solo se les ve a los pequeños correr detrás de un balón, sino también se les ha podido observar cogiendo una raqueta y jugar con una pluma de ganzo. Algunos, además, aspiran ser fondistas como Gladys Tejeda; otros squashistas como Diego Elías y otros quieren seguirle los pasos a cada uno de los 23 medallistas nacionales.

Si bien habrá un legado socioeducativo, deportivo, económico y urbanístico luego de Lima 2019, lo mencionado en los párrafos anteriores será el más valioso legado de todos. Ya no vivimos en una burbuja que solo nos limita al fútbol. Ahora nuestra realidad abarca mucho más y así se ha reflejado en los niños, jóvenes y adultos de nuestro país, que no solo quieren gozar viendo estos deportes, sino también practicarlos.