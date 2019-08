Iamachkine, Galdos y Varillas, premiados con bronce en tenis dobles de Lima 2019

Los tenistas nacionales Anastasia Iamachkine, Sergio Galdos y Juan Pablo Varillas fueron premiados este sábado por su destacada participación en Lima 2019, tras ganar para el Perú dos medallas de bronce en tenis dobles de los Juegos Panamericanos.



Iamachkine y Galdos unieron esfuerzos para alcanzar el podio en la modalidad dobles mixto. La dupla se impuso 2-0 (7-5 y 6-1) a su similar de Guatemala, conformada por Andrea Weedon y Wilfredo Gonzalez, conquistando la decimosexta medalla peruana en el certamen continental que se desarrolla en la capital.

La jornada fue especial para Sergio Galdos, quien horas antes ganó el bronce en los dobles masculino con Juan Pablo Varillas. Al final del día, los tres representantes locales recibieron sus preseas entre aplausos en una emotiva ceremonia.

Ceremonia de premiación de dobles mixto. (Video: Movistar 19)

"Al comienzo me costó en el partido de dobles mixto, pero Anastasia estuvo impecable con el tema de la actitud para no dejarme caer. Ella terminó cerrando el partido como una profesional de años de experiencia de dobles. Me saco el sombrero. Estoy honrado de compartir esta medalla con ella", destacó Galdos en agradecimiento a Iamachkine luego de la victoria.

Ceremonia de premiación de dobles masculino. (Video: Movistar 19)

"Nunca había jugado dobles mixtos. No teníamos ninguna presión de sacar medalla, pero empezamos de menos a más y sacamos adelante un partido muy duro. Estoy feliz con el tercer puesto", destacó Anastasia en diálogo con Movistar Deportes.