Lima 2019: Bádminton peruano a un paso de las medallas en cuatro categorías

Por Eliezer Benedetti



El bádminton ha sabido prosperar en el Perú en medio de otros deportas más conocidos. Crece progresivamente, pero la gloria aún no ha sido posible en los Juegos Panamericanos. Ahí, las estadísticas nos juegan en contra. No obstante, ahora en casa en Lima 2019, contagiados del aliento de la gente, nuestros representantes buscan revertir la situación.

Tenemos a seis de nuestros ocho representantes de bádminton dentro de los cuartos de final en cuatro modalidades. Se lucieron y ganaron sus partidos de hoy: Daniela Macías (singles), la pareja Danica Nishimura y Diego Mini (dobles mixtos), el dúo Ines Castillo y Paula La Torre (dobles femenino) y por último, el binomio Diego Mini y Mario Cuba (dobles masculino). Es así que cada uno de los badmintonistas nacionales están a un solo paso de regalarle medallas a nuestro país.

-Sequía en el bádminton-

Desde que el bádminton fue reconocido como un deporte panamericano en los Juegos de Mar del Plata, Argentina (1995), Perú solo ha podido conseguir una medalla de bronce en seis ediciones disputada hasta hoy. En los otras cinco participaciones, el sueño de los badmintonistas nacionales siempre se vio frustrado en rondas iniciales o, incluso, en cuartos de final.

La medalla que se logró fue en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Fueron Mario Cuba y Katherine Winder quienes alcanzaron las semifinales en la modalidad de dobles mixto, con lo que se aseguraron el bronce.

Luego de estar 20 años en una enorme sequía en los Juegos Panamericanos en el bádminton, partimos desde Canadá con al menos una alegría. Fue el primer peldaño, sigamos escalando.

Recordemos también que Daniela Macías en singles alcanzó los cuartos de final en aquella oportunidad, pero no pudo avanzar más. En dobles femenino fue la misma historia para Daniela al lado de Danica Nishimura, tras no poder clasificar a las semifinales.

-Enfrentamientos-

El pase a la semifinal de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en bádminton se definirá este miércoles. Nuestros compatriotas medirán fuerzas con sus similares del continente americano en el Polideportivo 3 de la Videna.

Singles: Daniela Macías (PER) - Iris Wang (USA)

Dobles mixtos: Howard Shu y Paula Obanana (PER) -Howard Shu y Paula Obanana (USA)

Dobles femenino: Ines Castillo y Paula La Torre (PER) - por definir

Dobles masculino: Diego Mini y Mario Cuba(PER) - por definir