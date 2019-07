Basket 3x3, una disciplina tan desconocida como el equipo venezolano que solo cuenta con 10 entrenamientos

"Entrenamos cinco días, a doble turno ¡ojo!", sentenció Waleska Pérez. La espigada jugadora del equipo femenino de Basket 3x3 de Venezuela superó un primer día con altibajos: triunfo 14-8 frente a Uruguay y sendas derrotas frente a Brasil y República Dominicana. Pese a el espectáculo mostrado, el coliseo Eduardo Dibós fue tomado por la incertidumbre en una modalidad que debuta a este nivel en Lima 2019.

►Skyball, el peculiar saque en el voley playa que hizo a Mark Burik una de las atracciones de Lima 2019



►Se conocieron en un torneo de playa y hoy luchan por revalidar el oro panamericano en Lima 2019



El team Venezuela está compuesto por Yosimar Corrales, Ivaney Márquez, Daniela Wallen y Waleska Pérez en una modalidad del Basket con reglas alteradas. Un tiempo de 10 minutos, con pausas por balón muerto o tiros libres; cada canasta dentro de la zona sumará un punto, y fuera de ella, dos; si un equipo llega a los 21 puntos, gana.

Yosimar Corrales, quien juega profesionalmente Basket en Perú, expresó: "Son diferentes en cuanto a contacto. En el 5 vs. 5, a nivel FIBA, no permiten tanto como aquí. Es más físico y rápido. Hay que estar muy activos todo el tiempo. Si te duermes unos segundos se te va el partido".

La modalidad 3x3 es el reflejo de lo amateur, de lo que se juega en las canchas de cada rincón del mundo. Cuando no llegan a completar dos equipos de cinco, 3 contra 3 es lo más común. Sin embargo, por ser una modalidad debutante, no se conoce nada sobre los rivales.

Daniela Wallen juega profesionalmente en Finlandia | Foto: Agencias

Daniela Wallen, jugadora profesional de la Liga de Finlandia, se refirió a ello: "Nosotras nos complementamos como equipo, pero no tenemos data de los rivales. A diferencia del 5 vs 5, no hay scouts. No sabemos quienes son nuestras rivales, lo encaramos confiando en nosotras como grupo".

Así como no se tiene información, los rankings son muy ambiguos, ya que considera resultados de las divisiones inferiores. Según el ranking internacional computado por el Comité Olímpico, Uruguay sería el número 1 en femenino (perdió sus primeros dos partidos en Lima 2019), por delante de EE.UU, Brasil, República Dominicana, Argentina y Venezuela.

Asimismo, el aspecto amateur se mantiene, ya que todos los equipos han llegado con poco rodaje. Las cuatro integrantes de Venezuela fueron seleccionadas por la Federación e inscritas vía internet, no por voluntad propia. Debido a las distintas agendas, solo pudieron entrenar cinco días, a doble horario, para tentar una medalla en Lima 2019.

Waleska Pérez juega profesionalmente en Brasil | Foto: Agencias

"Depende como lo veas (si se mantiene lo amateur en un deporte profesional). Hay jugadoras táctica u otras que juegan por jugar. Tiene un poco del 5 vs. 5 y otro tanto del callejero. Cuando se juntan ambos estilos se ve lo que hacemos nosotras", explicó Ivaney Márquez.

Tras ello, Waleska Pérez, jugadora de la Liga de Brasil, sentenció: "Todos los venezolanos salimos de este tipo de juego, en la calle se estila disputar partidos de esta manera y luego llevarlo a otro nivel. Que sea Panamericano, se vea a nivel mundial, me gusta mucho porque es diferente".