Lima 2019: Conoce la historia de los dos peruanos campeones en paleta frontón en los Juegos Panamericanos

La paleta frontón o frontón peruano fue incluido por primera vez en unos Juegos Panamericanos como una modalidad de Pelota Vasca. El deporte que nació en nuestro país hace más de siete décadas nos regaló dos medallas doradas este sábado en una jornada inolvidable. Claudia Suárez y Kevin Martínez fueron los campeones. A continuación te contamos la historia de ambos deportistas.

-Una clase dorada de manos de Claudia Suárez-

Sus primeros pasos fueron en un campo de paleta frontón. Su padre fue uno de los pioneros del deporte que nació hace más de 70 años en nuestro país, pero recién a los 14 decidió seguir los pasos de su progenitor. Hoy tiene 51, ha ganado cuanto título local le han puesto al frente en esta disciplina y llegó a los Juegos Panamericanos como amplia favorita. Y cumplió con las expectativas. Su nombre es Claudia Suárez y este sábado le dio otra medalla de oro al Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El resultado que se dio ayer en el complejo deportivo de Villa María del Triunfo no sorprende, aunque sí alegra y emociona. Claudia venció en la final por 2-0 (15-4 y 15-14) a la cubana Wendy Durán de apenas 18 años.

Así fue el punto ganador de Claudia Suárez ante la cubana Wendy Durán. (Video: Movistas / Foto: Lima 2019)

Si hacemos números: cuando Suárez empezó a practicar pelota frontón en 1982, Wendy ni siquiera nacía (2001). Por ello, el campo en el que se jugó la final parecía un salón de clases. Claudia fue la profesora, y Durán, la alumna que aprendía, y al último intentó superarla. Pero no ocurrió.

El público también jugó un papel importante en la creación de esta aula ficticia. El presidente Martín Vizcarra, que llegó hasta la sede sureña, también formaba parte del salón de clase. Todos miraban los movimientos de la peruana con total atención como si quisieran aprender de un deporte que es nuestro, que nació en el Perú. “Quiero el oro”, dijo antes que se inicie Lima 2019. Lo consiguió y el país se lo agradece. ¡Maestra!

Claudia Suárez también es 20 veces campeona nacional de manera consecutiva. (Foto: Lima 2019)

-El juego maravilloso de Kevin Martínez-

Dos sets parecen ser escasos para él. Kevin Martínez podría jugar por horas paleta frontón y el público no se movería de su asiento, así muchos de ellos no sepan los detalles del deporte que están viendo. El peruano no solo es talentoso, también brinda espectáculo, atrae, contagia. Este sábado venció 2-0 (15-6 y 15-11) al argentino Guillermo Osorio y se llevó el oro en esta disciplina en los Juegos Panamericanos.

El resultado fue justo y la celebración del peruano también. Después de gritar mirando al cielo con los brazos abiertos y los puños cerrados, aplaudió a su rival. Lo señaló y le pidió al público que también reconocieran su esfuerzo. Porque Osorio fue un digno finalista y el único en estos Juegos que logró hacerle más de diez puntos a nuestro compatriota.

Kevin Martínez y el punto que le dio la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. (Video: Movistar / Foto: Lima 2019)

Kevin empezó a practicar paleta frontón hace 18 años, cuando recién había cumplido 9, emulando a sus tíos y abuelos, quienes ya competían en esta disciplina en el ámbito nacional. Al principio fue un pasatiempo. Pero cuando quiso tomárselo en serio, recibió comentarios desalentadores. En el complejo de Villa María de Triunfo, bañó en oro al Perú y al deporte que otros criticaron.

Pero su misión no queda en esta alegría. En realidad es el inicio. Martínez vive del frontón. Tiene academias, organiza torneos y con esta presea apunta a más, a que sea el deporte bandera