Lima 2019: con estos deportes empiezan este miércoles los Juegos Panamericanos

MIÉRCOLES 24

Balonmano - Polideportivo 1/Videna

Preliminares femenino - 1:00 p.m.

Rep. Dominicana vs. Perú 3:30 p.m.

Vóley playa - Costa Verde de San Miguel

Fase de grupos - 9:00 a.m.

Femenino: Perú vs. El Salvador 1:10 p.m.

Masculino: Perú vs. Dominicana 2:50 p.m.

JUEVES 25

Balonmano - Polideportivo 1/Videna

Preliminares femenino - 1:00 p.m.

Perú vs. Argentina 6:00 p.m.

Bowling - Bowling Center/Videna

Primera serie dobles - 9 a.m.

Sóftbol - Complejo Villa María del triunfo

Preliminares masculino - 10:00 a.m.

Perú vs. Cuba 4:00 p.m.

Squash - CAR Videna

Preliminares Individual y dobles mixtos - 9 a.m.

Vóley playa - Costa Verde de San Miguel

Fase de grupos desde 9:00 a.m.

Masculino: Perú vs. Venezuela 12:20 p.m.

Femenino: Perú vs. Paraguay 2:50 p.m.

VIERNES 26

Patinaje artístico - Polideportivo 3 / Videna

Corto masculino y femenino - 10:00 a.m.

Pentatlón moderno - Escuela Militar de Chorrillos

Prueba de esgrima - 9:00 a.m.

Rugby 7 - Complejo Villa María del Triunfo

Fase de grupos - 9:50 a.m.

Femenino: Brasil vs. Perú 10:40 a.m.

Squash - CAR Videna

Cuartos de final - 8:00 a.m.

Vóley playa - Costa Verde de San Miguel

Fase de grupos desde 8:00 a.m.

Femenino: Perú vs. Cuba 12:10 p.m.

Masculino: Perú vs. Guatemala 1:50 p.m.