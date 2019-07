Gianfranco Chávez: “Vamos a ir paso a paso y no ponernos metas a largo plazo” | ENTREVISTA

La tranquilidad y seguridad que plasma Gianfranco Chávez en un campo de fútbol es la misma que luce en cualquier contexto. Ni siquiera el debut en la rama masculina de los Juegos Panamericanos 2019 lo inquieta. Y esa misma virtud quiere transmitirla a todo el grupo como el buen líder de última línea que es. “Así se va a ver el juego de nosotros”, dijo con mucha confianza en diálogo con El Comercio. Logrado ese objetivo más el apoyo de la hinchada local, buscará aportar su esfuerzo para que todo salga bien en el certamen que organiza nuestra capital.

1. ¿Cómo han venido siendo los últimos entrenamientos de cara al debut en los Juegos Panamericanos?



Muy intensos. Ha estado todo el equipo completo. Lo bueno es que estamos muy unidos y teniendo bastante confianza en nosotros mismos. Todo eso nos ayuda a comprendernos más en el campo. Hay un buen ambiente.



2. ¿El entrenador Nolberto Solano hace énfasis en la labor defensiva?



Sí. Nos ayuda a corregir errores en defensa. Lo que quiere el ‘profe’ es salir jugando. A mí y varios compañeros nos gusta tener la pelota y llegar al arco rival siempre con pelota dominada.



3. ¿Practicas constantemente el toque corto para salir jugando?



Sí, siempre.



4. ¿Eres más zaguero o lateral?



Yo soy más defensor central, pero en sí he jugado en todas las posiciones de la defensa; hasta de seis. Pero donde me ponga el técnico siempre estaré a disposición.



5. Precisamente estás trabajando como central al lado de Aldair Fuentes…



Sí. Ya nos conocemos desde la Sub-15. También está [Jefferson] Portales, [Eduardo] Rabanal y [Junior] Huerto. Entre nosotros haremos una defensa sólida y fuerte.



6. Los futbolistas que conforman el equipo en los Juegos Panamericanos tienen talento y experiencia. Con estos atributos, ¿es posible ilusionarnos con que integren el podio?



Nosotros estamos yendo paso a paso. Hemos hablado a solas y queremos prepararnos para el partido contra Uruguay. Vamos a ir paso a paso y no ponernos metas a largo plazo. Así se va a ver el juego de nosotros, porque todos venimos con ritmo. Eso nos ayudará a competir y estar al nivel de cualquier selección.



7. A tu criterio, ¿el grupo que integra Perú en los Juegos Panamericanos es complicado?



Creo que cada selección tiene los mejores jugadores de su país y si han venido es para luchar en este campeonato. La mejor manera es demostrar de qué estamos hechos. Vamos a estar de locales con nuestra gente y eso me pone feliz.



Gianfranco Chávez ha formado parte de las categorías inferiores de la selección peruana. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

8. ¿Cuánto puede influir la localía?



Mucho. Hemos visto en la página web del campeonato que ya no quedan entradas. Eso nos motiva porque estaremos a estadio lleno. Estamos felices. Aunque nos pone un poco de presión para hacer las cosas bien.



9. Esta generación es parte del futuro con miras a diversos procesos eliminatorios. ¿Por eso podemos pedirles más a ustedes?



La gente siempre va a querer que la selección dé lo mejor. Por lo que ha pasado ahora con el equipo de mayores, van a pedir más. Hemos quedado subcampeones de América y por eso las personas nos pedirán bastante.



10. ¿Te motiva que Ricardo Gareca esté presente durante los Juegos Panamericanos?



Sí. Que el profesor esté viéndonos es un plus que nos motiva más para un siguiente llamado a las Eliminatorias.



11. El propio Ricardo Gareca te incluyó en la nómina preliminar de la Copa América 2019. ¿Con ello crees que te encuentres cerca a un llamado?



La verdad, como siempre he dicho, soy una persona que no ve el futuro, sino el día a día. Me esfuerzo cada fin de semana en mi equipo para estar en el once o apoyar. No me esperaba esa convocatoria, pero eso me dice que estoy haciendo las cosas bien en mi club. Y ahora tengo que hacer lo mismo en la selección sub-23.



12. ¿Te imaginas disputando las Eliminatorias 2022 o 2026?



Cualquier jugador te va a responder que sí o sí quiere estar en su selección. Como te repito, todo es el día a día, partido tras partido. No solo es un juego y listo, sino que tienes que destacar en tu club para que puedas ser llamado.



Gianfranco Chávez en los entrenamientos con miras a los Juegos Panamericanos 2019. (Foto: FPF)

13. ¿Qué esperas lograr en Sporting Cristal?



Muchas cosas como seguir consolidándome, tener más minutos y ser campeón a fin de año. Estamos trabajando para eso.



14. ¿Sientes que puedes aportar como titular en Sporting Cristal?



Que todo vaya por su propio ritmo, porque igual están Omar [Merlo] y Renzo [Revoredo]. Son grandes jugadores y aprendo mucho de ellos. Siempre trabajo en silencio y por mi parte. Quiero tratar de demostrar que estoy en condiciones para estar en cualquier partido que toque.



15. ¿Qué lecciones has aprendido con Claudio Vivas?



Muchas. Es un técnico que me ha dado bastante confianza y que me habla bastante. Me ha dado la oportunidad de jugar. Estoy muy agradecido con él y lo sabe porque se lo dije. Gracias a él ahora estoy en la selección porque tuve minutos. Ayuda mucho a los jóvenes y nos potencia bastante. A veces nos quedamos haciendo doble turno entrenando pases. Eso ayuda para seguir creciendo.



Gianfranco Chávez pertenece a Sporting Cristal, club con el que juega la Liga 1 y la Copa Sudamericana. (Foto: GEC)

16. Dentro de la institución rimense, ¿quiénes han sido claves para tu desarrollo como futbolista profesional?



Varios jugadores como [Jorge] Cazulo, [Horacio] Calcaterra. La mayor decisión de quedarme en el club fue de parte de un compañero al que siempre estaré agradecido. Él es Jair Céspedes. También [Fernando] Pacheco, [Martín] Távara, [Christopher] Olivares y [Cristian] Ortiz me apoyaron.



17. A mitad de la temporada pasada de marchaste cedido al Deportivo Coopsol. ¿Cómo fue la experiencia de jugar en la Segunda División?



Fue una decisión muy difícil. Estando en Cristal tienes todas las cosas y comodidades. Todas las personas cercanas influyeron para que tome esa decisión. Yo estaba decidido a irme, pero algunas personas me decían que piense bien. Igual me fui y no me arrepiento. Fue la mejor decisión de mi carrera ir a Segunda División. No fui solamente a jugar, sino a mejorar, tener más confianza y sumar más minutos. Ahí me ayudaron varias personas como el profesor Carlos Zegarra, Orlando Lavalle y compañeros como Anthony Molina e Israel Khan. Todavía mantengo comunicación con ellos y me felicitan por mi presente.



18. ¿Qué es lo que te asombró en la Segunda División?



Muchas cosas. A veces no teníamos campos para entrenar. El primer día que llegué a Coopsol me tuve que cambiar en la misma cancha. Por ejemplo jugamos contra Willy Serrato y no había agua. Son cosas que tienen que mejor, pero todo lo que vi me sirvió para que sea más fuerte y sepa valorar las cosas. Cuando regresé a Cristal valoré al utilero, al seguridad, el agua, las duchas, la ropa limpia que te dan.



19. ¿Y en algún momento pensaste que en menos de un año te afianzarías en Primera División, serías llamado a una lista preliminar de Copa América y posteriormente convocado a unos Juegos Panamericanos?



La verdad que no. Fue algo asombroso. Veo cómo ha pasado rápido el tiempo y estoy agradecido con Dios, porque él nos da las oportunidades. Trabajé como dos años y medio. En ese medio año partí a Segunda División. Creo que el partido contra Alianza Lima fue clave en mi carrera. A partir de ahí comenzó todo.



Gianfranco Chávez durante un Cienciano vs. Deportivo Coopsol, por la Segunda División. (Foto: Instagram)

20. ¿Qué futbolista es tu modelo a seguir?



Tengo varios como Sergio Ramos y Franco Baresi. Soy un futbolista que veo muchos videos para mejorar. No me conformo con lo que tengo.



21. ¿A qué jugador sueñas enfrentar?



No sé si llegue, pero Cristiano Ronaldo. Me gustaría marcarlo. A Messi también, porque sería una prueba difícil.