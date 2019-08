Heredaron el vóley y lo bañaron en oro: los Grimalt superaron a sus antepasados en Lima 2019

Nacieron en una familia que vivía el vóley de manera particular. Con una tradición de casi 50 años con presencias en todas las selecciones nacionales de Chile, los Grimalt tuvieron que esperar por generaciones para llegar a lo más alto. Fue en la modalidad de playa, fueron los primos Marco y Estéban, fue en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Antes de Lima 2019, Chile no había sumado medalla alguna en ningún Panamericano o Juego Olímpico en cualquier modalidad del vóley: indoor o también llamada de piso (6 vs. 6) o en playa con el 2 vs. 2.

Sin embargo, desde hace doce años, una pareja de primos comenzaron a trabajar arduamente para destacar por dos propósitos: dejar en alto a la familia Grimalt y representar a su país.

Si nos remontamos al pasado, desde los bisabuelos, los Grimalt han pasado por selecciones de vóley indoor y playa. Basta con saber que Marco y Estéban son campeones Panamericanos dirigidos por su tío, y el hermano de Estéban juega en la selección chilena de indoor.

Chile consiguió su primera medalla panamericana en vóley playa masculino en su historia | Foto: Juan Carlos Guzman / Lima 2019

"Somos una familia con una tradición bien grande en el vóley, con algunas generaciones en el de playa. Mi papá, nosotros y mi hermano que es parte de la selección de vóley indoor, somos una muestra de ello. Siempre hubo un Grimalt en la selección nacional por casi 50 años. Nosotros estamos orgullosos de seguir aumentando la tradición familiar y enaltecerla con una medalla", expresó Esteban, con 28 años, el menor de la pareja ganadora.

Alternando entre el indoor con la disciplina de net y arena, los primos tuvieron que elegir en un campeonato.

"Clasificamos en las dos modalidades a un torneo en Medellín y tuvimos que elegir. Nos decantamos por el vóley playa porque sentíamos que teníamos más opciones de crecer y desarrollarnos. Hoy nos damos cuenta que fue la mejor decisión", explicó.

Marco (izquierda) y Esteban (derecha) Grimalt conquistaron la medalla de oro en Lima 2019 | Foto: Paul Vallejos - Lima 2019

Tuvieron que pasar 12 años con trabajos intensos, "siete meses al año fuera de Chile, momentos de tristeza y tensión", para llegar a lo más alto a nivel del continente. Incluso, por momentos, quisieron abandonar la disciplina.

A lo largo del camino fueron forjando el carácter. Marco tuvo en su esposa a su pilar principal, por su parte, Estéban nunca dejó de pensar en sus abuelos. Pese a que fallecieron hace dos años, Grimalt los grabó en una medalla que siempre utiliza a la hora de jugar.

"Están siempre acompañándome dentro de la cancha. Fueron los abuelos con los que viví la mayor parte de mi vida en Linares (Maule). Ellos siempre estaban orgullosos de los pasos que dábamos en el voley yo, mi hermano y mis primos. Éramos una familia muy 'achoclonada' (cercana)", añadió el voleibolista.

Esteban Grimalt lleva en una medalla la imagen de sus fallecidos abuelos | Foto/Video: Captura/ Leonardo Torres - El Comercio

La medalla de oro significa el cierre de un ciclo con muchos altibajos que los encuentra en su mejor momento. Ubicados dentro de los 20 primeros, el próximo lunes escalarán posiciones con la nueva actualización del ranking mundial. La meta es clara, clasificar a Tokio 2020.

"Es un ciclo que se cierra con esta medalla panamericana, pero que nos pilla dentro otro ciclo también importante. Todos los campeonatos suman, iremos a buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos", concluyó.