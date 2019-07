A pocos días del inicio de los Juegos Panamericanos, Hideyoshi Arakaki, futbolista nacional que milita en FBC Melgar, conversó con DT El Comercio acerca de sus aspiraciones en la selección peruana Sub-23. Llegar lo más lejos posible es lo que más anhela. Y espera que eso se logre con mucha tranquilidad y unión.

1. ¿Cómo tomas tu llamado a la selección peruana Sub-23 para afrontar los Juegos Panamericanos?



- Bien. Muy contento. Desde el momento en que supe que había una posibilidad de una convocatoria, trate siempre de estar en mi mejor nivel para ser visto por el comando técnico. Gracias a Dios, ahora, puedo estar en la Sub-23.

2. ¿Estabas inquieto o ansioso de quedar fuera de la nómina?



- Sí, claro. Todo jugador quiere representar a la selección de su país. Me hubiera dado mucha pena no estar. Ahora lo tomo con mucha calma.

3. Encarar los Juegos Panamericanos debe ser el mayor desafío de tu carrera en este momento...



- Sí. Quiero pensar primero en el campeonato y luego en los Juegos Panamericanos.

4. ¿Cómo ha venido siendo tu trabajo personal tras tu llamado a la selección peruana Sub-23?



- Yo vengo trabajando siempre bien con la esperanza de ser convocado. Gracias a Dios se dio esta oportunidad.

Hideyoshi Arakaki entrenando con Melgar. (Foto: Agencias)

5. ¿Tus compañeros de Melgar te felicitaron por el llamado?



- Claro. Todos estaban muy contentos por el llamado. Siempre estoy agradecido con ellos por el apoyo que me dan y porque también gracias a ellos estoy en la selección.

6. ¿Qué metas personales te has trazado para los Juegos Panamericanos?



- Llegar lo más alto posible. Creo que tenemos un buen grupo con jugadores con mucha experiencia. Estamos preparados para lograr grandes cosas.

7. A nivel de grupo, ¿la medalla de oro es el mayor objetivo?



- Sí, de todas maneras. Iremos paso a paso. Primero tratar de pasar la etapa inicial y conforme vayan pasando los partidos veremos mejor la medalla de oro. Pero como te digo, esto es paso a paso. Estamos tranquilos.

8. A tu criterio personal, ¿crees que están en el nivel adecuado para luchar de igual a igual en el grupo y llegar lo más lejos posible?



- Sí, estoy completamente seguro. Hay jugadores de mucha calidad y a nuestra corta edad hay jugadores con experiencia. Eso ayuda para el equipo.

Hideyoshi Arakaki durante un partido realizado de la Liga 1. (Foto: Melgar)

9. ¿Qué te motivó para seguir en Melgar esta temporada?



- Tenía dos opciones de contrato, pero igual decidí quedarme. El año pasado tuve lesiones que no me dejaron desarrollarme de la mejor manera, pero este año con una buena pretemporada me puse a punto.

10. ¿Qué lecciones aprendiste durante la etapa del entrenador Jorge Pautasso?



- Me transmitió toda su experiencia. El equipo llegó a entender la idea del 'profe'.

11. Tu primer gol internacional con Melgar debe estar en un lugar especial para ti...



- Sí. Sobre todo porque se pudo ganar y porque fue un gol importante que nos pudo clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Eso era lo más importante, creo yo, al margen de que haya sido un buen gol o no.

12. ¿Y esperas repetir uno similar en los Juegos Panamericanos?



- Sí. Es lo que anhelo y en lo que siempre pienso. Ojalá se pueda dar.