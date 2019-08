Karla Ortiz y la selección de vóley: "No teníamos cancha para entrenar"

Con la derrota ante República Dominicana, la selección peruana de vóley quedó fuera de la lucha por las medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Si bien la expectativa del público era grande, pocos saben de la realidad que vive el vóley nacional.



La misma capitana Karla Ortiz se encargó de dejar en claro cómo han sobrevivido los últimos meses. Tras el partido de anoche en el Callao, Karla alzó su voz de protesta.



"Agradezco a los colegios que nos han prestado las canchas para entrenar. No teníamos cancha, no teníamos agua", fue una de sus primeras críticas a la situación que viven. Por eso pidió que no se culpe a las chicas por los malos resultados. "Nadie sabe lo que pasamos día a día. Lo único que hacen es criticarnos. Todo lo que hacemos lo hacemos sin recibir nada a cambio", aseguró.



Como se sabe, por las obras dentro de la Videna y porque el CAR fue cedido para otros deportes, la selección de vóley no pudo entrenar donde siempre suele hacerlo. Por eso tuvieron que buscar otros lugares.

La Selección de Voley ya no pelea por medalla en los Panamericanos. Pero la noticia no es esa. Hoy nos enteramos que antes del torneo no tenían cancha donde entrenar, dos semanas lo hicieron en colegios, no tenían gimnasio. Remaron contra la corriente, lamentablemente. — Percy Ramos (@percy_ramos) August 10, 2019

Ante las preguntas de la prensa, Ortiz aseguró que no la pasan bien. "Somos las mayores y nos tratan mal. Nos piden resultados pero vamos a ver cómo nos tratan y no nos están tratando bien", declaró.



Finalmente, la capitana aseguró que la Federación de Vóley no les cumple con los pagos que tienen asignados al ser deportistas seleccionadas. "No tenemos nuestro sueldo, que se retrasan. No hay para el pasaje, algunas tienen familia", dijo.



Ella aceptó que asumieron un compromiso con la selección y por el país y por eso han ido dejando pasar esas situaciones para no desconcentrarse de Lima 2019, pero todo se volvió insostenible.