Lima 2019: Kenti Robles, la futbolista mexicana que conoció sus raíces peruanas por los Juegos Panamericanos

Las raíces peruanas de Kenti Robles, notable futbolista que integra a la selección mexicana, provienen de su madre Mirtha Salas. También cuenta con pasaporte español por parte de padre. Pero para ella lo más emotivo ha sido tener contacto con un país que ha empezado a amar gracias a los Juegos Panamericanos 2019.

Kenti Robles pisó por primera vez suelo incaico cuando tenía apenas dos años. Esos recuerdos son inexistentes por su escasa edad. Por eso considera su paso por los Juegos Panamericanos 2019 como el primer contacto que tiene con el Perú.

Kenti Robles junto a su familia peruana y mexicana. (Foto: ESPN)

"Kenti no conocía Perú. Sólo vino cuando tenía dos años, o sea que ha venido 26 años después y para ella es una emoción", aseveró su madre en diálogo con ESPN.MX.

La deportista de 28 años quedó muy sorprendida por todo el apoyo que le viene brindando su familia peruana. Desde muy joven vivió en Barcelona y allá jamás tuvo algún tipo de recepción similar por parte de sus parientes.

"Para ella es una emoción muy grande, porque todo esto no lo ha vivido. La vida en Europa es muy diferente, muy fría, no hay familia… yo la estuve preparando para todo esto porque ella no está acostumbrada a tanta fiesta, tanto alboroto", aclaró la progenitora de Kenti.

La última vez que @KentiRobles estuvo en Perú tenía 24 meses de edad.



Hoy, después de 26 años, y tras derrotar 2-0 a Jamaica, la defensa mexicana 🇲🇽 se encontró con su familia peruana 🇵🇪, que jamás dejó de alentar.



Así fue el momento en los #PanamericanosxESPN



Lo más top 🙌🏻❤️ pic.twitter.com/FEV3uRwKSE — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 28, 2019

De hecho, el lazo que tiene la futbolista con nuestro país se evidencia en su nombre, el cual es de origen quechua -lengua de los incas- y que significa "colibrí".



"Quién diría… quién diría que ella jugaría futbol, quién diría que se iban organizar unos Panamericanos acá y que Kenti participara en la Selección. Esto es un orgullo para mí y toda mi familia que ha venido el día de hoy", expresó con mucho orgullo Mirtha Salas.

Es cierto que Kenti Robles defiende, a muerte, los colores de México en los Juegos Panamericanos 2019, pero también en su corazón tiene un espacio para apoyar al Perú.