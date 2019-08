Lima 2019: Kimberly García obtuvo medalla de plata en marcha atlética 20 km | VIDEO

Kimberly García ha conseguido una nueva presea para el Team Perú en los Juegos Panamericanos 2019. La atleta nacional se colgó la medalla de plata en la marcha atlética 20 km.

Con un tiempo de 1 hora, 28 minutos y 16 segundos, Kimberly García se ubicó en el segundo puesto de la modalidad de atletismo, lo que le permitió colgarse la plata en los Juegos Panamericanos 2019.

El preciso instante en que Kimberly García cruza la línea de meta en Lima 2019. (Video Marco Quilca - El Comercio)

Sin embargo, Kimberly García soñaba con obtener la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019. Aunque lo que le deja tranquila es haber entregado todo su esfuerzo en la disciplina.

"Todo bien con mi actuación, pero yo esperaba ganar la medalla de oro. Igual estoy contenta por mi rendimiento y solo me queda agradecer a la gente que me apoyó mucho durante la competencia. Este logro se lo dedico a mi familia que me respaldó en todo momento", apuntó.

"Ahora solo queda descansar y luego prepararme muy bien para conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos", sentenció.