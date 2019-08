Lima 2019: el llanto de una exhausta Lena Guimaraes por ganar el oro en paddle [VIDEO]

La brasileña Lena Guimaraes se llevó el oro en la modalidad paddle surf en una inolvidable prueba en la que le arrebató el primer puesto a la estadounidense Candice Appleby. La surfista de 38 años llegó exhausta a la meta y derramó lágrimas de emoción por el logro en Lima 2019.

(Foto: Daniel Apuy / GEC)

Guimaraes, haciendo su máximo esfuerzo, estaba entre los primeros lugares cuando una ola derrumbó a la norteamericana de 33 años, quien dominó la competencia casi en su totalidad. En un tramo muy corto, había logrado ponerse segunda, peleando mano a mano la medalla triunfal.

Sin embargo, otro movimiento brusco del mar puso en dificultades nuevamente a la deportista de Estados Unidos, dejando el camino libre a la sudamericana, que aprovechó sabiamente la corriente.

(Foto: Marcello Zambrana / Lima 2019)

La brasileña soltó la tabla, como indican las reglas, y corrió velozmente hacia la línea sin importar lo que suceda atrás. Al llegar, se tiró en la arena, contemplando su victoria, y abrazó al entrenador entre lágrimas.

Con una marca de 33: 25.7 y dejando una importante lección de perseverancia, Guimaraes consiguió la primera medalla de oro para Brasil en surf, competencia que se estrena en los Panamericanos 2019 y pronto hará lo mismo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"A mi edad es ahora o nunca. Cogí una gran ola y me di la vuelta. Cuando llegué a la arena, ni siquiera sabía lo que había sucedido. Hasta ahora no lo he creído. Fue una medalla histórica por ser el primero. Estoy muy feliz. Todavía no se ha caído ", dijo Lena a Globoesporte.

El podio lo completaron Appleby con 34: 03.9 y la puertorriqueña Mariecarmen Rivera, quien firmó un 34: 38.0.

Tabla final en Punta Rocas. (Foto: Leonardo Torres)

Por su parte, la peruana Giannisa Vecco terminó en la sexta posición.