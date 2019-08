Lima 2019: Mauricio Fiol cree que ha sido víctima de un "sabotaje" | VIDEO

Mauricio Fiol insiste en su inocencia. Después de haber dado positivo en pruebas antidopaje, por segunda vez seguida en unos Juegos Panamericanos, el atleta nacional se manifestó al respecto y cree que pudo haber sido víctima de un complot.

"Una de las posibilidades es que sea un problema de contaminación y otra, que no descarto, es de un sabotaje. Si bien ahorita no puedo apuntar hacia alguien, voy a buscar cómo ha sido", dijo en una entrevista al programa dominical Cuarto Poder.

Mauricio Fiol dio positivo en controles de junio y julio, cuando no estaba en competencia, pero igual debía pasar exámenes de rutina dirigidos por la FINA. (Foto: Violeta Ayasta - GEC) (Foto: captura)

"Voy a tratar todo para demostrar mi inocencia porque esto no me está afectando solo a mí, sino también a mi familia y la gente que ha estado peleando conmigo hace cuatro años. Es mucho más grande", agregó.

La sustancia que lo terminó alejando, por decisión propia, de Lima 2019 fue estanozolol, la misma que lo privó de una medalla en Toronto 2015 y que lo expulsó del evento deportivo, dejándole además una sanción severa que terminó por cumplir hace poco.

"Jamás he consumido una sustancia prohibida, no tendría ninguna lógica que lo haga. He peleado 4 años para los Juegos Panamericanos en mi país y he dejado todo por mi deporte. Para mí esto no solo se trata de una medalla, sino de un estilo de vida", sentenció.