Lima 2019: “Papá si estás vivo, si me estás viendo, para ti va esta medalla”

La historia de Claudio Villanueva puede encajar perfecta en el guion de una película de superación personal. Esas que tocan el alma e invitan a la reflexión. El ecuatoriano campeonó el último domingo en la marcha de 50 kilómetros en los Juegos Panamericanos Lima 2019, pero su logro va más allá de una medalla dorada que ahora cuelga de su cuello. Él es un campeón de la vida misma, un hombre que encontró en el deporte un refugio. Y en sus adversidades, un motivo para seguir adelante, como si estuviera en una carrera.

Su vida cambió por completo hace doce años. Él lo recuerda como si hubiera pasado ayer. Su padre, Paulino Villanueva, desapareció en el 2007 en el Parque Nacional Cajas, un desierto montañoso ubicado en los Andes sur del Ecuador, a 33 kilómetros de Cuenca, su ciudad natal. Claudio conocía el lugar casi como la palma de su mano (entrenó ahí muchas veces), pero no lo suficiente como para encontrar al hombre que le dio la vida. Buscó hasta el cansancio. Solo o con el equipo de rescate. De día o de noche. Pero no hasta ahora no lo ha podido encontrar. Aún espera saber algo de él, por eso es que quizá no logra superarlo. “Papá si estás vivo, si me estás viendo, para ti va esta medalla; pero si estás muerto, cuídame desde el cielo”, dijo con la voz quebrada tras ganar la medalla.

Declaraciones de Claudio Villanueva, luego de ganar el oro en Lima 2019. (Video: El Universal / Foto: AFP)

En el 2015, Villanueva tuvo por delante otro obstáculo que le ponía la vida. Su primer hijo, Claudio Jr., nació con parálisis cerebral. Eso afectó al 100% su vista. Dos años después, Claudio dio otra lección de superación: ganó la Copa Panamericana 2017, que se disputó en el mismo suelo que obtuvo la presea dorada el último domingo. Lima le viene bien al atleta ecuatoriano.

“Mi hijo me motiva mucho porque le veo un movimiento que hace, que se supera día a día, eso para mí es motivante, gratificante”, confiesa el ecuatoriano, que ha visto los problemas como un reto a superar.

Claudio junto a su hijo en el podio de la vida. (Foto: Facebook Claudio Villanueva)

Claudio Villanueva ganó la prueba con solvencia (3 horas, 50 minutos y un segundo). El mexicano Horacio Nava, que terminó segundo, llegó 23,01 segundos más tarde y el colombiano, tercer puesto, 24,07 detrás. Fue una marcha en la que varios competidores abandonaron por cansancio o dificultades físicas, pero Claudio no. Él tuvo motivos suficientes para seguir, para llegar a la meta primero y ganar una medalla de oro en la vida.