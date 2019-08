Lima 2019: Yuliana Bolívar y las emotivas palabras entre lágrimas tras el bronce para Perú en judo | VIDEO

Yuliana Bolívar protagonizó una de las imágenes más emotivas del último día de competencia de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La judoca, nacida en Venezuela y nacionalizada peruana, obtuvo la medalla de bronce en su disciplina en la categoría de +78 kg tras vencer a la estadounidense Nina Kutro-Kelly

Minutos después de su valioso éxito, Yuliana Bolívar atendió a la prensa y evidenció su alegría, en medio de las lágrimas. "Es un trabajo muy fuerte durante meses. Dejé muchas cosas atrás para llegar a esto. Tuve entrenamientos duros, intensos. Tengo que manejar la emoción de estar lejos de mi familia", dijo la deportista.

Asimismo, la judoca de 29 años, se mostró impresionada por el apoyo recibido en su presentación. "Me impresiona mucho el hecho de tener una familia peruana que me respalde. Creo que eso es lo más significativo, que a pesar a aquí no esté mi familia sanguínea, tengo esa barra peruana, y por ellos pude seguir, pude seguir... Esta medalla es para ellos", agregó.

Las emotivas palabras de Yuliana Bolívar tras el bronce para Perú en judo. (Captura y video: Movistar Deportes)

Por otro lado, Bolívar dejó en claro que su victoria y la presea de bronce se debe también a todo el equipo de trabajo. "Este es el resultado no solo de mi desempeño, sino de muchas personas que están atrás... mis compañeros de equipo, mis entrenadores, la fisioterapeuta, el médico, el nutricionista. De verdad, estoy emocionada de poder haberlos representado bien y de que su trabajo también haya valido la pena", contó.

Por último, la judoca también le dedicó su triunfo a sus padres, a quienes los considera una motivación para continuar. "Ellos fueron mi gran motivación para seguir. Y cuando intentaba decaer... (me decía) no, vamos a seguir. Ellos fueron mi principal motivación, y están muy felices, emocionados de escuchar a todo el público peruano alentándome", finalizó.