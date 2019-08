Lucca Mesinas y Daniella Rosas no aseguran su pase olímpico tras oro en Lima 2019. (Foto: Jesús Saucedo / Alessandro Currarino)

Lucca Mesinas y Daniella Rosas no aseguran su pase olímpico tras oro en Lima 2019 'Piccolo' Clemente ganó el oro en longboard, pero esta categoría no forma parte de los Juegos Olímpicos . Por su parte Mesinas se consagró en Surf Open Masculino y Daniella Rosas en Surf Open Femenino, aunque no tienen asegurado su ticket a Tokio 2020