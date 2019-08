Marcha Atlética 20 km en Lima 2019 EN VIVO: con Kimberly García, disputan medalla de oro

Marcha Atlética de 20 kilómetros en Lima 2019 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE | Este domingo 4 de agosto, se corre la marcha atlética de 20 km en la modalidad femenina y masculina. Desde las 8:00 am. y luego a las 10:30 am (Hora peruana) partiendo y llegando desde el parque Kennedy de Miraflores y con la presencia de los peruanos Mary Luz Andía, Kimberly García y José Carlos Mamani. La transmisión estará a cargo de Latina, Panamericana, Movistar TV 19, TV Perú. No te pierdas ningún detalle de esta competencia en la que los locales pugnan por medallas en estos Juegos Panamericanos.

Con la presencia de dos peruanos en la modalidad femenina y uno en la rama masculina, el team peruano va en busca de nuevas medallas en la Marcha Atlética de 20 kilómetros que se correrá este domingo en el Parke Kennedy de Miraflores. Ojo, tomen precauciones porque algunas calles serán cerradas.

Marcha Atlética 20 km en Lima 2019 | Horarios del evento



Perú 8:00 am. / 10:30 am. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (Streaming)

México 8:00 am. / 10:30 am.

Ecuador 8:00 am. / 10:30 am.

Colombia 8:00 am. / 10:30 am.

Bolivia 9:00 am. / 11:30 am.

Chile 9:00 am. / 11:30 am.

Paraguay 9:00 am. / 11:30 am.

Venezuela 9:00 am. / 11:30 am.

Argentina 10:00 am. / 12:30 am.

Brasil 10:00 am. / 12:30 am.

Uruguay 10:00 am. / 12:30 am.

España 3:00 pm. / 5:30 pm.

Todo arranca a las 8 de la mañana con la competencia femenina donde la peruana Kimberly García León (1:28:56 como mejor tiempo) es junto a la brasileña Erica Rocha (1:26:59) las favoritas a llevarse la medalla de oro de este estilo del atletismo. La colombiana Sandra Arenas (1:28:10) podría completar el podio. El récord panamericano en esta competencia le pertenece a María Gonzáles (México con un tiempo de 1:29:24.

Marcha 20 km en Lima 2019 | Competidoras femeninas



Angela Castro (BOL)

Karla Jaramillo (ECU)

Erica Rocha (BRA)

Magaly Bonilla (ECU)

Mary Luz Andía (PER)

Ilse Guerrero (MEX)

Kimberly García (PER)

Noelia Vargas (CRC)

Sandra Arenas (COL)

Robyn Stevens (USA)

Sandra Galvis (COL)

Rachelle De Orbeta (PUR)

Miranda Melville (USA)

Rebeca Enriquez (MEX)

Maritza Ponzio (GUA)

En varones, la competencia arranca a las 10:30 de la mañana también desde el parque Kennedy de Miraflores. Aquí, los favoritos a medalla son Eider Arévalo (Colombia, 1:18:53 mejor tiempo personal), Caio Oliveira (Brasil, 1:18:47) y Jose Alejandro Barrondo (Guatemala, 1:19:55). El peruano José Carlos Mamani tendrá que buscar mejorar su maca personal (1:22:27) para sorprender y llegar al podio.

Marcha Atlética 20 km en Lima 2019 | Competidores masculinos



Yassir Cabrera (PAN)

Yerko Araya (CHI)

Moacir Zimmermann (BRA)

Brian Pintado (ECU)

Carlos Sánchez (MEX)

José Montaña (COL)

Andres Olivas (MEX)

Forsyth Dunfee (CAN)

Caio Oliveira (BRA)

Juan Manuel Cano (ARG)

Mauricio Arteaga (ECU)

Jose Carlos Mamani (PER)

Eider Arevalo (COL)

José María Raymundo (GUA)

Richard Vargas (VEN)

El recorrido de la Marcha Atlética de 20 kilómetros en Lima 2019 iniciará en la Municipalidad de Miraflors ubicada en la avenida Larco, bajarán hasta la cale Tarata para dar vuelta en U y subir hasta el óvalo, al que le darán la vuelta para volver al mismo edificio del distrito.

Marcha Atlética de 20 km en Lima 2019 | Precio de entradas



Ingreso libre

Marcha Atlética de 20 km en Lima 2019 | Mapa del evento de este 4 de agosto