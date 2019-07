México vs. Jamaica EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue HOY el juego por la fecha 1 del Grupo A de fútbol femenino de Lima 2019, desde las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN MX. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



SIGUE LAS INCIDENCIAS:

LA PREVIA



Las selecciones de México y Jamaica debutarán en la decimoctava edición de los Juegos Panamericanos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio San Marcos.

México vs. Jamaica: horarios del partido de fútbol femenil



México - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

España - 5:00 p.m.

Tras cuatro días de trabajos en tierras limeñas, la 'Tricolor' femenil quedó lista para su primer desafío en Lima 2019. Al frente tendrá a Jamaica, que participó por primera vez en la historia en un Mundial, el de Francia 2019, aunque quedó eliminada en primera fase.

"Jamaica es un equipo con experiencia ya en una Copa del Mundo. No va ser nuevo para ellas la presión de una competencia después de jugar un Mundial", afirmó en la previa el entrenador del combinado mexicano, Christopher Cuéllar.

Por otro lado, el técnico comentó lo que espera de su equipo. "México será un equipo que trata bien el balón, que busca ir adelante, que genera oportunidades de gol y tenga un dinamismo dentro de la cancha. La contundencia siempre es importante a la hora de tener la pelota, de nada sirve la posesión si no la metemos", dijo.

México estará respaldada de futbolistas importantes, que militan fuera de su país, como Kiana Palacios, de Real Sociedad; Cecilia Santiago, del PSV; y Kenti Robles y Charlyn Corral, del Atlético de Madrid,

Tras el choque contra Jamaica, México se medirá en la segunda jornada con Paraguay (31 de julio) y cerrará su participación en la fase de grupos de Lima 2019, ante Colombia, el 3 de agosto.

México vs. Jamaica: sede del partido por Lima 2019