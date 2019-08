Neven Ilic, presidente de Panam Sports: “Van a dejar la vara muy alta para Chile” | ENTREVISTA

Hace dos años, Neven Ilic asumió como presidente de Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana) y su primera gran decisión fue venir a Lima a ver cómo iba la organización de los Juegos. Hoy, a pocos días de la clausura de los Panamericanos, así evalúa lo que se está viviendo en la capital peruana.

—¿Qué opinión tiene de estos Juegos?



Es difícil encontrar las palabras de lo que estamos sintiendo. Hace dos años estuvimos muy preocupados porque no encontramos avances, pero sí un equipo que creía y decidimos confiar y trabajar en conjunto. No imaginé en el mejor de mis sueños que íbamos a llegar en la manera que llegamos, a tiempo y con la calidad de las cosas que están ofreciendo.



—¿Es un balance total o solo en lo deportivo?



Esto va a marcar un antes y después por la calidad de todo. No solo queríamos estadios nuevos, queríamos una villa cómoda, la comida. El tema del transporte, que sabemos que es un tema delicado, se ha aminorado. No he tenido un reclamo real de alguna demora de deportistas. El Perú está haciendo historia, sin lugar a dudas.



—¿Siente que la ciudad en sí está a la altura?



En general, los invitados, delegados, presidentes de los comités, están gozando con la ciudad. Ustedes que viven adentro no saben lo amable que son. Los voluntarios son increíbles. Vean al público peruano, los estadios están llenos. Cada vez que participa un peruano lo apoyan sin importar si ganan o no. Eso es bueno.



—Las sedes y el público sí han cumplido, ¿pero le faltó ser sostenido por una ciudad más preparada?



Mi discurso siempre fue que las sedes son una parte. Necesitamos que el 100% de la experiencia sea positiva porque si no es así, los competidores se van con comentarios negativos. No me basta con sentarme en un estadio lindo si me costó llegar, si comí mal, si me trataron mal, si no me atendieron bien. Cuando te digo que esto puede ser histórico es porque siento que el 100% está en ese gran nivel.



—Pero en el contexto internacional ya ha habido críticas muy comentadas, como la del diario “El Mercurio” de su país...



Son críticas que no se pueden tomar tan en consideración. Compiten más de siete mil atletas y es de esperar que ocurra algún pequeño problema, que gracias a Dios no fue mayor. Es como un margen de error. Comentarios de ese tipo no los tengo en mi bitácora.



—Sucede que la crítica de un medio chileno puede pegar mucho, considerando lo que significan las relaciones entre Perú-Chile.



Desubicado el medio chileno. Con la maravilla que estamos viviendo, destacar detalles como esos no tiene sentido. El Perú está haciendo historia sin lugar a dudas. Yo me voy con una sensación de chileno agradecido del Perú. Las otras sensaciones no pasan por mí.



—Alberto Valenzuela, director general del Comité Organizador, respondió a las críticas con un “les vamos a dejar la vara muy alta”. ¿Será tanto así?



Van a dejar la vara muy alta para Chile y para los que vengan. Santiago tiene más infraestructura que Lima antes de estos Juegos producto de los Sudamericanos 2014, pero no todos los recintos tienen el nivel para unos Panamericanos, por lo cual tienen mucho por trabajar.



—En lo deportivo, sí está siendo muy relevante.

​

Nos pusimos dos metas importantes: elevar el nivel de los Juegos, por eso logramos que más deportes fueran clasificatorios y saltamos de 12 a 22; y traer a los mejores deportistas. Además de eso, valorar a los que fueron grandes en la historia del deporte como Javier Sotomayor, Carl Lewis, Félix Sánchez, Ana Guevara, a quienes invitamos porque siempre es importante decirles gracias y porque engalanan la fiesta. No me quiero imaginar lo que sentirá el medallista que reciba una medalla de manos de Sotomayor.



—¿Siempre apostó por Lima y parece que no lo ha defraudado?



Le he dedicado los dos últimos años de mi vida a estos Juegos y lo he hecho con mucho gusto. Vi que esto iba para arriba con un equipo de buenos profesionales.



—Pero no se pueden ocultar las críticas.



Esas son culturas que hay en nuestros países, de achatarnos. Créanselo, están haciendo unos buenos Juegos. Los 41 países del certamen están diciendo: “Créetelo, estamos bien”. Vino Usain Bolt hace poco. ¿Tú crees que Bolt va a cualquier país?