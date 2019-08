Kevin Martínez, el referente del frontón que lucha por convertirlo en un deporte bandera

En las canchas de frontón del complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, descansa la esperanza de una nueva medalla de oro para la delegación peruana. Sin embargo, para Kevin Martínez, va más allá de Lima 2019. Considerado como el "abanderado" del deporte de la paleta y la pelota de goma, el deportista de 27 años espera difundir su disciplina a nivel mundial.

► Lima 2019: “El legado prometido”, por Guillermo Oshiro | OPINIÓN

► “Los Juegos, una dura realidad”, por Julio Vizcarra | OPINIÓN

Frontón peruano fue incluido por primera vez en los Juegos Panamericanos Lima 2019 como una modalidad de Pelota Vasca. Tras conocerse ello, Kevin Martínez redobló esfuerzos para llegar de la mejor manera al certamen.

"Es un honor que esté por primera vez la paleta frontón en unos Juegos Panamericanos. Me siento afortunado de jugar en una cancha repleta de hinchas, con muy buena vibra, es una fiesta", expresó.

La emoción de Martínez radica en la exposición de un deporte que necesitaba esta vitrina para mostrarse a nivel internacional. El peruano no ocultó su felicidad, así como sucede en el campo. Siempre juega con una sonrisa en el rostro.

"Nunca me he sentido presionado. Esta es la oportunidad que tanto esperaba, que se masifique y que tenga cobertura. Es una vitrina hermosa. Estamos mostrando el frontón al mundo. Estoy disfrutándolo, no entro al campo estresado, me va muy bien cuando sonrío, me aliento yo mismo. Eso me ayuda a ganar. Eso lo heredé de mis familiares, quienes conectaban con el público", acotó.

Sus inicios se remontan a cuando tenía solo 9 años. Debido a una tradición familiar, Kevin emuló a sus tíos y abuelos, quienes ya competían a nivel nacional. Con esa edad participó en su primer torneo nacional y desde entonces no ha parado por el deporte que tanto lo apasiona. A pesar de las dificultades.

Durante su crecimiento, Martínez recibió comentarios desalentadores que lo invitaban a abandonar el frontón. Al no ser un deporte profesional, argumentaban que no era posible subsistir gracias al frontón. Sin embargo, el jugador nacional tuvo otra mentalidad.

"Yo tenía la misión de llevar el frontón al mundo. Y si la situación estaba difícil pues había que cambiarlo, mediante mucho sacrificio. Hoy vivo del frontón. Tengo mis academias, organizo torneos, me muevo en este mundo. Soy emprendedor, tengo negocios relacionados al deporte que me permiten mantenerme entrenando. Siempre lo tuve en mente", confesó.

Para Martínez, el trabajo no estará completo con la medalla de oro en Lima 2019. Aún hay más por hacer.

"Hay muchos pasos a seguir. El primero es llevarlo a todos lados del Perú, que sea un deporte bandera. Que vean y se identifiquen. Quiero que se genere una identidad como sucedió con la gastronomía y Gastón (Acurio). Hay que llevarlo al mundo, es un deporte barato, tiene mucho futuro", indicó.

Por último, sobre su gran chance de obtener la medalla de oro y ser el rival a vencer, Martínez concluyó.

"Más que decir oro asegurado, tengo grandes posibilidades. Por ser un deporte peruano, tengo más horas de vuelo. Soy el rival a vencer, pero estoy preparado para eso".