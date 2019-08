Lima 2019: 'Piccolo' Clemente sigue firme rumbo al oro. ¿Cómo van los otros peruanos en surf?

En el mar, el Perú se hace fuerte. Sabe dominar las olas. Incluso, puede tocar el cielo desde allí cuando surfea. Como lo hicieron Felipe Pomar en 1965 y Sofía Mulanovich en el 2004 al ser campeones mundiales. Estos Juegos Panamericanos Lima 2019 no son la excepción. Hasta el momento, el surf nacional viene realizando una destacada labor en open, longboard, SUP y SUP Race.

En el cuarto día de competencias que se disputó este jueves, Benoit ‘Piccolo’ Clemente derrotó al uruguayo Julián Schweizer y avanzó a la semifinal en longboard, una modalidad en la que se emplea una tabla larga. En ella, 'Piccolo' logró un puntaje de 18,10: 9,77 y 8,33 en las dos olas en las que consiguió el puntaje más alto. El peruano recibió el aplauso del público que estuvo presente en el Completo Deportivo Punta Rocas.

Así fue la actuación de 'Piccolo' Clemente en la primera ronda de longboard en los Panamericanos. (Video: Latina / Foto: Alessandro Currarino/GEC)

“Estoy feliz de lo que acabo de hacer. Las condiciones del mar siguen bastante buenas, el mar sigue bonito. Venimos entrenando con todo el equipo, paso a paso para el podio”, señaló el tablista nacional que a inicios de junio de este año logró el título mundial ISA de longboard en Francia. Clemente correrá el sábado y si supera su serie ganará una medalla de oro o plata. Si pierde, competirá en el repechaje para intentar nuevamente llegar a la final.

Así como ‘Piccolo’, María Fernanda Reyes también puede ofrecernos una presea. Superó en su ronda de repechaje a la mexicana Risa Machuca. Además de nuestros dos representantes en longboard, la tabla peruana tiene más posibilidades de darle al Perú medallas en estos Juegos Panamericanos en las otras categorías del surf.

-Lucca y Daniella firmes en Open-



En Surf Open, una modalidad en la que se usa una tabla corta (la tradicional) y en la que se pueden hacer más piruetas que en longboard, Lucca Mesinas y Daniella Rosas avanzaron con pie derecho hasta las semifinales. En la rama masculina, el piurano derrotó al costarricense Noe Mar McGonagle con amplia ventaja. Ahora enfrentará al salvadoreño Bryan Pérez este sábado a partir de las 12.30 p.m. Por su parte, en la rama femenina, Daniella superó a la argentina Ornella Pellizzari. En la siguiente fase chocará ante la ecuatoriana Dominic Barona.



En la ronda de repechaje, la suerte no fue la misma para nuestros representantes: Alonso Correa cayó ante el argentino Leandro Usuna, pero Melanie Giunta sí pudo superar la colombiana Isabella Gómez y continúa en carrera.

-Remando a la medalla dorada-



En la modalidad de SUP surf o surf de remo, Tamil Martino y Vania Torres continúan firmes en su camino rumbo a la medalla de oro. Tamil ya se encuentra en semifinales del cuadro principal, al imponerse al colombiano Giorgio Gómez el miércoles, y se enfrentará este viernes (3:15 p.m.) ante el estadounidense Daniel Hughes. En tanto, a Vania no le interesó el fuerte oleaje de la tarde de Punta Rocas y superó a la colombiana Isabella Gómez y a la salvadoreña Josselyn Alabi. Ahora se mide ante la estadounidense Candice Appleby (4:07 p.m.).



Por otro lado, este viernes a partir de las 9 a.m. Giannisa Vecco e Itzel Delgado competirán en la modalidad de SUP Race, que es una carrera. Ambos peruanos son favoritos para subir al podio.