Panamericanos 2019: México perdió por lesión a su principal atleta de triatlón

El mexicano Rodrigo González, uno de los grandes favoritos del evento de triatlón masculino, se ha visto obligado a retirarse de los Juegos Panamericanos Lima 2019, debido a una lesión.

En su cuenta de Instagram, el triatleta mexicano anunció: "Desafortunadamente no podré competir en esta edición de los Juegos Panamericanos, prueba para la que me había preparado arduamente durante meses. El dolor que no me dejó acabar en la serie mundial de Edmonton la semana pasada es un desgarro en el bíceps femoral", detalló.

"Me duele mucho perderme este magno evento que reúne a lo mejor de nuestro continente, pero trabajaré duro en mi rehabilitación y posterior entrenamiento para regresar más fuerte aún", se lamentó Rodrigo González.

El mexicano, séptimo en el ranking continental de la Unión Internacional de Triatlón (ITU, por sus siglas en inglés), obtuvo el bronce en el Campeonato Americano de Triatlón de CAMTRI Monterrey 2019 el pasado mes de mayo.

La competencia de triatlón masculino de Lima 2019 comienza el sábado 27 de julio en la Playa Agua Dulce, en Chorrillos. La prueba femenina está programada para las 10:00 a.m., mientras que la prueba masculina tendrá lugar a la 1:00 p.m.

(Andina)