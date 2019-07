Thiago Dealtry: "No conseguir el oro en vóley playa no es un fracaso"

El vóley playa fue una de las disciplinas con las que iniciaron los Juegos Panamericanos Lima 2019 y una de las duplas favoritas en la rama masculina es la de Brasil. Thiago Dealtry y Oscar Brandao, los integrantes del dúo, derrotaron a Uruguay por 2-0 y aseguraron su pase a los octavos de final este jueves. Si el día de mañana vencen a Cuba, clasificarán directamente a octavos de fina.

Luego del choque ante los uruguayos, Dealtry conversó con El Comercio sobre sus dos primeros días en Lima 2019, señalando que tiene un gran respeto por sus rivales y que, para él, hay seis candidatos al oro panamericano en su disciplina.

- Clasificados a, por lo menos, octavos. Mañana enfrentarán a Cuba, ¿qué hay que decir?

Nuestro objetivo es ser primeros de grupo para clasificar a cuartos de final. Cuba es un equipo muy físico, con muy buen ataque, tendremos que mostrar nuestra mejor versión.



- Ayer me comentaste que no sabías si eran el equipo a vencer. Hoy, segundo día, ¿podemos afirmar eso?

Es relativo. Espero que si, pero no es una certeza. Hay muchos equipos competitivos. El deporte indica que solo tres estarán en el podio, pero hay más que merecen estar ahí. Esperamos estar a la altura.

- Los veo con mucha confianza en el campo...

No solo es confianza, también es trabajo. Entrenamos mucho para estar acá, estamos disfrutando el momento, siempre concentrados para dar lo mejor.

- Siempre indicas que hay seis candidatos...

No, hay más de tres. También están Canadá y Nicaragua. Hemos conseguido mostrar un juego muy sólido, esperamos seguir así para llegar a la final.

- ¿Contra que equipo te gustaría jugar la final?

Es difícil. Me gustaría Chile o Argentina, son amigos míos y espero disfrutar la final contra ellos. Por ahí también Estados Unidos, pero prefiero a los sudamericanos.

- ¿Qué objetivo personal tienes?

Ahora, ganar mañana para descansar un día y poder disfrutar la ceremonia de inauguración. A pesar de ser deportistas, somos humanos, queremos disfrutar de todo lo que significa Lima 2019.

- A Brasil no solo se le exige que gane, sino que brinde espectáculo...

Es un tema complicado, genera presión, pero cuando tú entras al campo te olvidas de todo, si no, no se puede jugar.

- Si no se consigue la medalla de oro, ¿es un fracaso?

No para nada. Sabemos que hay equipos muy fuertes. El objetivo principal es jugar bien y obtener un gran resultado, nuestra meta principal es Tokio 2020.