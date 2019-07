Panamericano 2019: argentinos dominan en la primera fecha de patinaje artístico [FOTOS]

Los argentinos Giselle Soler y Juan Sánchez dominaron este viernes la competición de patinaje artístico de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el programa corto de los individuales femenino y masculino disputado en el Polideportivo de la Villa Deportiva Nacional (Videna).

Soler, ganadora de la medalla de oro de los Panamericanos de Toronto 2015, hoy recreó una de sus coreografías favoritas con la música La Bohemia.

"Yo uso La Bohemia, es una canción que me encanta, repetí este año coreografía porque es muy importante para mí", dijo Soler a Efe tras su presentación, que obtuvo 38.53 de puntuación total.

Con esta música, la rutina "genera más ambiente, se busca que al público se le ponga la piel de gallina, para divertirse con el público y poder interactuar", expresó.

"Es más difícil (ahora) que el Panamericano pasado porque uno viene a defender el título, los nervios son mayores y defender un título es mucho más difícil que ganarlo por primera vez", añadió.

Este sábado, en que los patinadores tendrán una presentación larga, Soler, que terminó séptima en el último Mundial de patinaje, ofrecerá una coreografía con "un estilo más sensual" con música de Cristina Aguilera y The White Stripes.

La segunda en la categoría de mujeres fue la brasileña Bruna Wurst con 36.70 y la tercera fue Eduarda Fuertes de Ecuador con 27.37 puntos.

Fuertes se preparó para este torneo en Italia y en el mundial quedó entre los mejores diez, mientras que ocupó el segundo lugar a nivel Sudamericano.

En esta disciplina, Perú tuvo participación por primera vez con Brigitte López, que reside en Bélgica, es licenciada en Educación Física y patina desde hace 20 años.

"Es un gran evento y me siento orgullosa de representar a Perú", dijo López a Efe, tras una modesta presentación en la competencia.

El cuarto lugar fue para la chilena Francisca Cabrera (26.14), el quinto para la argentina Agustina Suanes (18.83), el sexto para la estadounidense Alexis Herbert (18.51).

El séptimo para la colombiana Valentina Apolinar (17.66) y el octavo para la peruana López con 10.98 puntos.

La competición individual masculina fue liderada por el argentino Juan Sánchez, que acumuló 60.95 puntos, en una presentación en la que destacaron sus saltos y giros alternando los pies, con un ritmo entre dramático y nostálgico.

El segundo lugar fue para el paraguayo Víctor López, con 50.07 puntos, que eligió un bolero para su coreografía, ataviado en un enterizo azul con detalles plateados en el pectoral.

El chileno José Luis Diaz, plata en los juegos Sudamericanos de Cochabamba en 2018, dijo a Efe que "es un placer poder competir aquí por mi país de la mejor forma".

"Llevo una carrera muy larga en la cual han habido grandes momentos y también momentos en los cuales los hemos sabido enfrentar como aprendizaje", afirmó el experimentado patinador, onceavo del mundo.

Para Díaz, "más allá de un resultado me quedo con una presentación buena, demostrando lo que he entrenado y lo que me he sacrificado".

Confió en que mañana ingrese a competir con "mejor calma que la que entré hoy porque va a ser mucho mejor".

Por su parte, el brasileño Gustavo Casado, medalla de oro en los Sudamericanos, quedó cuarto hoy con 44.90 puntos en el programa corto.

Casado dijo a Efe que entró "un poco nervioso" aunque patinó "bien", y añadió que espera mañana "estar mejor".

A pesar de tener 20 años en la selección de patinaje de Brasil, éstos son los primeros Panamericanos para Casado y por ese motivo confía en "estar (mañana) más tranquilo para tener una presentación mejor".

La tabla masculina se completó con la intervención del colombiano Jairo Ortiz en el quinto lugar con 42.29 puntos, el estadounidense John Burchfield con 41.80 puntos, el mexicano Felipe Reyna con 25.28 puntos y el peruano Roberto Quiroz con 7.65 puntos.

(EFE)