Panamericanos Lima 2019: Argentina pierde tres jugadores por orden de Vélez

La selección argentina afrontará los Juegos Panamericanos de Lima 2019 sin Matías Vargas, Nicolás Domínguez y Francisco Ortega, jugadores de Vélez Sarsfield, porque el club exigió que dejen la sub-23 para sumarse a la pretemporada del onceno porteño.

La baja de los futbolistas fue anunciada este jueves por el seleccionador, Fernando Batista.

"Que tenga tres jugadores menos con toda la idea de trabajo y a poco tiempo del debut te cambia un poco las cosas, pero bueno, yo pienso siempre en positivo, para delante", dijo Batista a TyC Sports.

El fútbol en los juegos Panamericanos de Lima se desarrollará del 29 de julio al 10 de agosto.

Batista, que ya había denunciado problemas similares con otros clubes, presentó una lista preliminar de 22 jugadores la semana pasada.

Vargas (una de las figuras del equipo), Domínguez y Ortega se entrenaban desde el lunes con la sub-23 y, según Batista, eran "jugadores importantes para la selección".

"Vélez decidió que no vengan, pero eso no significa que no se puede revertir o que pueda haber una charla", matizó Batista, que este viernes iba a anunciar la nómina final de 18 convocados.

"Ahora a ver como seguíamos, si podemos incluir algún jugador o no, porque la listas están cerradas. Trataré de mirar para adelante, ser positivo y si no vienen buscaré otras opciones", aseguró.

Para Batista, la baja de estos futbolistas, y que otros no hayan podido ser citados a la sub-23 por orden de los clubes, "no beneficia a la selección argentina".

Además, admitió su temor de que se produzca un "efecto dominó" y que otros clubes también retiren a sus futbolistas del inminente torneo.

(EFE)