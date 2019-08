Itzel Delgado: "En los Panamericanos generamos identidad a nivel deportivo"

Con una risa a medias, Itzel Delgado recuerda aquel viernes 2 de agosto cuando quedó en tercer lugar en la final de la carrera de paddle surf en Lima 2019. Aun con la amargura de no haber quedado en primer lugar, el surfista de 20 años encontró la motivación suficiente para prepararse y prometerse a sí mismo cantar el himno en los próximos juegos: Santiago 2023.

►El renacer del surf de Lucca Mesinas en Lima 2019



►Daniella Rosas: “Todavía no asimilo ser una campeona panamericana” | ENTREVISTA



- ¿Cómo te iniciaste en el deporte?

​

Practico carreras de stand up paddle. Lo conocí en 2013 gracias a mi papá, porque él también lo hacía. Ese año pudo representar a Perú en un campeonato mundial en la playa Pampillas. Luego de ver a los mejores me enamoré del deporte en ese momento. Tras ello comencé a practicar, conseguí un entrenador australiano que me ayudó mucho. En el 2014, con 15 años, logré clasificar a mi primer mundial.

- En un año pasaste de ser un aficionado a representar al país...

​

Todo el 2013 me dediqué a entrenar y perfeccionar mi técnica. Competí y salí campeón en el Circuito Nacional. Tras ello, en base a mucho esfuerzo, conseguí clasificar a mi primer torneo internacional.

- Dentro de las modalidades de surf, elegiste una bastante peculiar. Fuera de tu familia, ¿hubo algún otro factor?

​

Elegí mi disciplina porque tiene un circuito establecido, el que termina primero es el que gana, no hay necesidad de puntajes. Las demás son muy subjetivas, el favoritismo muchas veces juega en contra en las competencias, por ello me decanté por lo que practico.

- A lo largo de tu crecimiento, ¿hubo algún punto de quiebre?

​

Sí, en mi primer mundial. Fue algo que me marcó y me cambió la vida, me di cuenta de lo que realmente es el deporte competitivo. Es complicado apasionarte tanto por un deporte a los 15 años y tomártelo realmente en serio. Luego, en 2017, en el Red Bull Heavy Waters, en San Francisco, solo invitan a los mejores del mundo; esa es otra que me marcó: me ayudó a descubrirme como profesional en el tour mundial.

Itzel Delgado buscará la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. | Foto: Alessandro Currarino/GEC

- ¿El surf es un deporte masivo y accesible o existen restricciones?

​

Si bien es bastante conocido en el país, el stand up paddle es poco conocido. Es difícil conseguir apoyo para ser profesional en este deporte y dedicarte al 100%. Tenemos las mejores condiciones, un país lleno de buenas olas, playas lindas; lo único que faltan son oportunidades para desarrollarnos.

- Centrándonos en los Panamericanos, ¿qué significa Lima 2019 para ti?

​

Es muy importante. Fuimos locales y anfitriones de muchos países. Fue un gran éxito para los deportistas nacionales, batimos récords y trajimos 39 medallas. Orgulloso de pertenecer a una delegación de 592 deportistas y de conseguir la primera presea para el surf nacional en unos Juegos Panamericanos.

- ¿Los Panamericanos te ayudaron a sentirte más peruano?

​

Fue algo extraordinario. Para nosotros, los deportistas, en los Panamericanos generamos identidad a nivel deportivo. Se sintió bien conocer otros deportistas peruanos que no conocías antes que compartían la misma pasión por sus disciplinas. No es que me haya sentido más peruano, pero mientras desfilaba, tanto en la apertura como en la clausura, sentí una vibra muy distinta.

- La ceremonia de apertura se dio el viernes 26 y a ti te tocaba competir una semana después, ¿cómo viviste esa semana?

​

Al ser una experiencia nueva, estaba nervioso, preocupado y feliz a la vez. Acumulé muchos sentimientos durante esos días. Me preparaba con la mira de ganar la medalla de oro. Terminé contento por la medalla pero no conforme. Lo tomo como aprendizaje y un punto de quiebre para mi carrera deportiva.

- Recordemos la carrera: estuviste segundo durante gran parte hasta que una ola te tumbó cerca a la meta. En ese instante, cuando te levantaste, estuviste cerca de perder el tercer lugar...



Sobre el final, dos olas me tumbaron y me alejaron de la meta. Tuve que correr en diagonal hacia el final y ahí pude medir al colombiano Giorgio Gómez. Fui más rápido que él y conseguí la medalla. Son dos segundos y cuatro centésimas (la diferencia con el cuarto) que quedarán por siempre en mi mente. Dejé todo por el Perú.

Itzel Delgado llegando a la meta en la final de paddle surf. (Video: TV Perú)

- ¿Cómo fue ese final de carrera?



Fueron momentos difíciles: pasé por muchas emociones en poco tiempo. Estaba feliz por la medalla y el podio; sin embargo, yo sabía que podía haber obtenido un mejor resultado. Sabía que tenía esas posibilidades, me frustró quedar en tercer puesto. Me costó superarlo, venía enfocado en ganar la carrera, quería la de oro. Quiero sacarme el clavo y conseguir la medalla de oro en Santiago 2023, levantar la medalla en lo más alto y entonar el himno.

- ¿Tuvieron el apoyo del Gobierno?

​

Agradezco a la Federación y al IPD, mediante el TOP Perú. Nos han permitido viajar, con mucha preparación, pero me gustaría pedir que ese apoyo no quede ahí. Las carreras de los deportistas siguen, hay muchas competencias a las que debemos asistir. No todo termina en Lima 2019.

- ¿Te sientes un ejemplo para la sociedad?



No sé si un ejemplo pero sí me gustaría que me tengan como motivación para que persigan sus sueños. Ya sea en el deporte o no, siempre hay que seguir en lo que a uno le gusta.

Itzel Delgado: Medalla de bronce en Surf SUP masculino. (Foto: EFE)

¿Qué harás con los premios que ganaste en Lima 2019?

Disfrutarlos porque hay mucho trabajo e inversión detrás. Los invertiré en mi carrera deportiva. Esto recién empieza para mi, aun me quedan muchos ciclos más. El departamento lo pondré bonito y lo alquilaré.

¿Qué te depara el futuro?

Competencias en el tour mundial, además de comenzar un nuevo ciclo. Tenemos Bolivarianos en 2021, Juegos Sudamericanos 2022 y en el 2023 en los Panamericanos en Santiago. Aun tengo el sueño de poder estar en unos Juegos Olímpicos, que consideren al Paddle. Además, prometo la medalla de oro en los próximos Panamericanos, quiero cantar el himno en Chile como primer lugar en el podio.