Panamericanos Lima 2019 EN VIVO: sigue EN DIRECTO el cuarto día de competencia | ONLINE

Juegos Panamericanos 2019 EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO vía Movistar Deportes/Latina: sigue el cuarto día de competencia del certamen que se realiza en Lima y que este viernes tendrá su ceremonia de inauguración.

Pese a que en el tercer día se realizó la inauguración oficial con la ceremonia en el Estadio Nacional, algunas disciplinas comenzaron con sus actividades dos días antes.

Este sábado será el primer día que los eventos ya conocerán a sus ganadores con los podios completos. A continuación repasamos los eventos, horarios y sedes. En caso no puedas asistir, sigue la actividad, resultados e incidencias EN VIVO vía El Comercio.

Lima 2019: horarios, sedes y prueba de los peruanos EN VIVO y EN DIRECTO

Atletismo | Final de Maratón Masculino | 8:30 a.m. | Estadio Atlético | Wily Canchanya y Christian Pacheco

​Balonmano | Ronda preliminar femenino | 15:30 horas | Perú vs. Estados Unidos | Polideportivo 1

​Bowling | Dobles femenino segunda serie | 9:00 a.m. | Yumi Yuzuriha y Gabriela Ishikawa | Bowling center

Bowling | Dobles masculino segunda serie | 16:00 horas | Adrián Guibu y Yum Ishikawa | Bowling center

​Canotaje Velocidad | Clasificatorios | 9:40 horas | Beldin Gaona | Albufera Medio Mundo

​Esquí Acuático | Slalom (M/F) | 10:42 a.m. | María de Osma | Laguna Bujama

​​Esquí Acuático | Slalom (M/F) | 11:18 a.m. | Felipe Franco y Rafael de Osma | Laguna Bujama

​Levantamiento de pesas | Final masculino 61 kg Grupo A | 12:00 horas | Marco Antonio Rojas | Coliseo Mariscal Cáceres

Levantamiento de pesas | Final femenino 49 kg Grupo A | 14:30 horas | Fiorella Cueva | Coliseo Mariscal Cáceres

Levantamiento de pesas | Final masculino 67kg Grupo A | 17:00 horas | Luis Bardalez | Coliseo Mariscal Cáceres

Patinaje artístico | Programa libre femenino | 12:00 horas | Brigitte López | Polideportivo 3

Patinaje artístico | Programa libre masculino | 13:15 horas | Roberto Quiroz | Polideportivo 3

Pentatlón moderno | Natación mujeres serie 1 | 11:00 horas | Jane Collins | Escuela militar de Chorrillos

Rugby 7 | Preliminares femenino | 11:25 horas | Perú vs. Canadá | Campo de Rugby

Rugby 7 | Preliminares masculino | 14:50 horas | Perú vs. México | Campo de Rugby

Softbol | Ronda preliminar masculino | 16:00 horas | Perú vs. México | Campo de softbol

Squash | Semifinales femenino y masculino | 10:30 horas | Diego Elías vs. César Salazar | CAR Videna



Tiro | Mujeres 10 m pistola de Aire - calificatoria y final | 9:00 horas | Ania Becerra y Miriam Quintanilla | Las Palmas Range

Voley Playa | Clasificatorios a cuartos de final femenino | 9:50 horas | Perú vs. Chile | San Miguel

Voley Playa | 13-16 puesto | 11:30 horas | Perú vs. Nicaragua | San Miguel

Lima 2019: cuarto día de competencias completo EN VIVO | Horarios, sedes y pruebas EN DIRECTO

Atletismo | Final de Maratón Masculino | 8:30 a.m. | Estadio Atlético

Atletismo | Final de Maratón Femenina | 9:30 a.m. | Estadio Atlético

Baloncesto 3x3 | Masculino y femenino preliminar | 14:30 horas - 22:00 horas | Coliseo Eduardo Dibós

Balonmano | Ronda preliminar femenino | 13:00 horas - 22:00 horas | Polideportivo 1

Bowling | Dobles femenino segunda serie | 9:00 a.m. | Bowling center

Bowling | Dobles masculino segunda serie | 16:00 horas | Bowling center

Boxeo | Cuartos de final | 14:00 horas - 20:30 horas | Coliseo Miguel Grau

Canotaje Velocidad | Clasificatorios | 9:00 - 12:45 horas | Albufera Medio Mundo

Canotaje Velocidad | Final Masculino C2 1000 m | 13:10 horas | Albufera Medio Mundo

Esquí Acuático | Slalom (M/F) | 10:00 a.m. | Laguna Bujama

Esquí Acuático | Wakeboard (M/F) | 13:00 horas | Laguna Bujama

Gimnasia Artística | Clasificaciones Subdivisión femenino 1 | 15:00 horas | Polideportivo Villa El Salvador

Gimnasia Artística | Clasificaciones Subdivisión femenino 2 | 17:20 horas | Polideportivo Villa El Salvador

Gimnasia Artística | Final subdivisión femenino 3 | 20:30 horas | Polideportivo Villa El Salvador

Levantamiento de pesas | Final masculino 61 kg Grupo A | 12:00 horas | Coliseo Mariscal Cáceres

Levantamiento de pesas | Final femenino 49 kg Grupo A | 14:30 horas | Coliseo Mariscal Cáceres

Levantamiento de pesas | Final masculino 67kg Grupo A | 17:00 horas | Coliseo Mariscal Cáceres

Patinaje artístico | Programa libre femenino | 12:00 horas | Polideportivo 3

Patinaje artístico | Programa libre masculino | 13:15 horas | Polideportivo 3

Pentatlón moderno | Natación mujeres serie 1,2,3,4 | 11:00 horas - 16:30 horas | Escuela militar de Chorrillos

Pentatlón moderno | Esgrima mujeres bonus round | 12:15 horas - 16:30 horas | Escuela militar de Chorrillos

Pentatlón moderno | Final laser run mujeres | 15:30 horas | Escuela militar de Chorrillos

Rugby 7 | Preliminares femenino y masculino | 10:10 horas - 17:20 horas | Campo de Rugby

Softbol | Ronda preliminar masculino | 10:00 horas - 16:00 horas | Campo de softbol

Squash | Semifinales femenino y masculino | 09:00 horas - 12:00 horas | CAR Videna

Squash | Final femeino y masculino individual | 14:15 horas - 16:00 horas | CAR Videna

Squash | Semifinales dobles amsculino y femenino | 18:30 horas - 20:30 horas | CAR Videna

Poomsae | Poomsae y distintas rondas | 09:00 horas - 18:25 horas | Polideportivo Callao

Tiro | Mujeres 10 m pistola de Aire - calificatoria y final | 9:00 horas - 11:30 horas | Las Palmas Range

Triatlón | Final masculino y femenino | 10:00 horas - 13:00 horas | Playa Agua Dulce

Voley Playa | Clasificatorios a cuartos de final | 9:00 - 16:00 horas | San Miguel

Así fue el tercer día de Lima 2019

​

La selección peruana de vóley playa femenino cayó 2-0 (12-21 / 11-21) ante Cuba y complicó sus chances de clasificar. Ahora, se medirá ante Chile por un cupo para la siguiente fase.

Por su parte, el combinado patrio masculino perdió por la misma diferencia ante Guatemala y se despidió de sus chances de clasificar.

El primer peruano en competir en la jornada del viernes fue Diego Elías, quien obtuvo una gran victoria por 3-0 ante el estadounidense Todd Harrity en squash. La victoria permitió al deportista nacional acceder a la semifinal, por lo que aseguró una medalla para la Perú en Lima 2019. La meta sigue siendo el oro.

Más adelante, Brigitte López realizó su primera rutina en el programa femenino corto de patinaje artístico, que se realiza en el Polideportivo 3 de La Videna.

La representación peruana de rugby 7 disputó su primer partido ante su similar de Brasil en el Complejo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo. Pese a que las 'tumis' iniciaron ganando, el encuentro culminó con un 33-5 a favor de las visitantes.

