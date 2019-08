Paola Mautino dará su primer salto en Lima 2019

Eliezer Benedetti



Cierra los ojos y su mente retorna al 2013, en la preciosa ciudad de Trujillo, donde se disputaron los Juegos Bolivarianos. Recuerda perfectamente que su cuerpo estaba cubierto por la bandera peruana, también que estaba emocionada y escoltada por su familia, que la apoyaba desde las gradas. Al borde de las lágrimas, se abrazó con ellos porque había concluido una gran hazaña: se bañó de oro en la competencia de salto largo luego de elevarse impresionantemente (6,32 metros) sobre el cielo trujillano. Ese fue el arranque del exitoso camino de Paola Mautino y, desde entonces, nada la detuvo.

En el 2013, durante los Juegos Bolivarianos en Trujillo, logró batir el récord de salto largo. (Foto: Getty Images) Getty Images

Para alcanzar ello, Paola tuvo un largo camino por recorrer previamente. El 1 de junio de 1990 fue el primer paso de todos. Llegó a este mundo concebida por la sangre inherente a un deportista, la cual heredó de su padre Giorgio. Crecer y acompañarlo entrenar en la Videna contagió el espíritu de la atleta nacional, quien no dudó en seguirle sus pasos.

“Yo me inicié a los 7 años. Mi papá había sido atleta en los años 80 y él me llevó desde muy pequeña a practicar atletismo. Empecé en la velocidad hasta los 21 años y luego me dediqué al 100% al salto largo, donde obtenía mejores resultados”, recuerda.

De esta manera, Paola fue escalando peldaño a peldaño, superándose a sí misma, logrando cosas que no imaginó antes. Trujillo 2013 solo fue el inicio de una aventura que aún tiene páginas por escribir. Algunas ya quedaron estampadas en la historia del deporte peruano, como sus récords y sus oros sudamericanos y bolivarianos.

-Sin límites-

Pese a que toda su concentración está puesta sobre su especialidad, el salto largo, no hay que olvidar que Paola Mautino ostenta el récord nacional de 100 metros planos con la marca de 11,76 segundos que registró en los Juegos Suramenicanos Cochabamba 2018. Más que un récord, fue una promesa que logró cumplir.

“Fue una anécdota inolvidable. Desde pequeña, prometimos con mi padre que cumpliría ese sueño, ese objetivo, y logré hacerlo. Y es muy especial, porque el récord tenía 40 años de vigencia y yo pude romperlo”, comenta.

Así, en salto largo no fue la excepción. En los mismos Juegos Suramericanos, Paola saltó 6,66 metros y batió el récord nacional que ella había impuesto anteriormente. Es decir, la atleta nacional ya había alcanzado el récord desde aquel 2013; sin embargo, ella no se detuvo, todo lo contrario. Superó sus propia marcas en cada competencia y cada vez va dejando la valla más alta.

En el 2015, la atleta nacional participó en el Mundial de Atletismo en Beijing, en salto largo. (Foto: Reuters). Reuters

-Reto Lima 2019-

Lima 2019 está siendo mágico para el Perú. Hemos superado todo en estos Juegos Panamericanos. En atletismo, que arranca este martes y culmina el domingo, no debe ser la excepción. El reto será muy complicado, pero Paola Mautino nunca se rinde y hará su mayor esfuerzo para darle una alegría a nuestro país.

“Será un reto muy difícil. No me gusta prometer cosas, pero aseguro que haré mi mayor esfuerzo para alcanzar el podio. En Toronto 2015 no pude, pero esta vez será más especial porque competiré en mi país, con mi familia, amigos y mucha gente apoyándome”, explica.

Su preparación rumbo a Lima 2019 se complicó en los primeros meses del año por una lesión. Sin embargo, logró recuperarse pronto y regresó a la pista por lo alto, tras conquistar un par de medallas en competencias efectuadas en Colombia y en República Checa. Ahora, su siguiente objetivo está en los Juegos Panamericanos.

De esta manera, Paola iniciará su lucha desde este martes en salto largo y desde el jueves correrá en posta 4x100. Como en Trujillo 2013, la historia se debe repetir en Lima 2019. El aliento debe perdurar en las gradas y en todo el Perú para que ella, motivada por los más de 30 millones de peruanos, se impulse lo más alto posible y alcance sus metas.