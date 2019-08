Parapanamericanos 2019 EN VIVO y EN DIRECTO vía Movistar TV: programación del quinto día de competencias

Juegos Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE sigue la actividad del quinto día de competencia en las distintas sedes. Los deportistas peruanos también entrarán en acción este lunes 26 de agosto.

El para atletismo, para ciclismo, para natación, para tenis de mesa y para tiro son las disciplinas que entregarán más medallas en las diversas modalidades que se desarrollarán en esta jornada de Lima 2019.

De otro lado, el baloncesto en silla de ruedas, fútbol 5, fútbol 7, gólbol, tenis en silla de ruedas y voleibol sentado continúan con los compromisos en la etapa de grupos.

Mientras que el rugby en silla de ruedas definirá a los finalistas en el Polideportivo Villa El Salvador, una de las sedes de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Parapanamericanos Lima 2019 | el programa de este lunes 26 de agosto

Baloncesto en silla de ruedas

8:00 Polideportivo 1

Femenino Preliminares Grupo B

Chile vs.Brasil



10:15 Polideportivo 1

Masculino Preliminares Grupo A

Canadá vs. México



12:30 Polideportivo 1

Masculino Preliminares Grupo B

Brasil vs. Estados Unidos



16:15 Polideportivo 1

Femenino Preliminares Grupo B

Estados Unidos vs. Perú



18:30 Polideportivo 1

Masculino Preliminares Grupo A

Argentina vs. Colombia



20:45 Polideportivo 1

Masculino Preliminares Grupo B

Peru vs. Puerto Rico

Fútbol 5

15:00 Campo de Hockey

Masculino Primera Ronda

Brazil vs. México



17:30 Campo de Hockey

Masculino Primera Ronda

Argentina vs. Perú



20:00 Campo de Hockey

Masculino Primera Ronda

Costa Rica vs. Colombia

Fútbol 7

9:30 Campo de Rugby

Masculino Primera Ronda

Argentina vs. Estados Unidos



11:30 Campo de Rugby

Masculino Primera Ronda

Perú vs. Venezuela



13:30 Campo de Rugby

Masculino Primera Ronda

Brasil vs. Colombia

Gólbol

10:00 Coliseo Miguel Grau

Femenino Grupos

México vs. Estados Unidos



11:15 Coliseo Miguel Grau

Masculino Grupos Grupo B

Estados Unidos vs. Venezuela



12:30 Coliseo Miguel Grau

Femenino Grupos

Brasil vs. Costa Rica



15:00 Coliseo Miguel Grau

Masculino Grupos Grupo A

Brasil vs. México



16:15 Coliseo Miguel Grau

Femenino Grupos

Canadá vs. Perú



17:30 Coliseo Miguel Grau

Masculino Grupos Grupo A

Argentina vs. Guatemala



18:45 Coliseo Miguel Grau

Masculino Grupos Grupo B

Canadá vs. Perú

Para atletismo

15:16 Estadio Atlético

Longitud Masculino T47 Final



15:18 Estadio Atlético

Disco Masculino F56 Final



15:18 Estadio Atlético

400m Femenino T47 Ronda 1 Serie 1/2



15:24 Estadio Atlético

400m Femenino T47 Ronda 1 Serie 2/2



15:33 Estadio Atlético

Bala Femenino F57 Final



15:43 Estadio Atlético

100m Masculino T13 Final



15:49 Estadio Atlético

100m Femenino T38 Final



15:57 Estadio Atlético

100m Femenino T11 Ronda 1 Serie 1/2



16:05 Estadio Atlético

100m Femenino T11 Ronda 1 Serie 2/2



16:10 Estadio Atlético

Bala Masculino F35/36/37 Final



16:21 Estadio Atlético

100m Femenino T12 Ronda 1 Serie 1/3



16:29 Estadio Atlético

100m Femenino T12 Ronda 1 Serie 2/3



16:33 Estadio Atlético

Longitud Masculino T63/64 Final



16:37 Estadio Atlético

100m Femenino T12 Ronda 1 Serie 3/3



17:12 Estadio Atlético

400m Femenino T20 Final



17:20 Estadio Atlético

400m Masculino T20 Ronda 1 Serie 1/2



17:28 Estadio Atlético

400m Masculino T20 Ronda 1 Serie 2/2



17:34 Estadio Atlético

Jabalina Femenino F54 Final



17:38 Estadio Atlético

400m Masculino T11 Final



17:48 Estadio Atlético

400m Masculino T12 Final



17:55 Estadio Atlético

Jabalina Femenino F11/12/13 Final



17:58 Estadio Atlético

200m Femenino T37 Final



18:08 Estadio Atlético

800m Femenino T53 Final



18:15 Estadio Atlético

Bala Femenino F40/41 Final



18:17 Estadio Atlético

Longitud Masculino T36 Final



18:21 Estadio Atlético

800m Femenino T54 Final



19:04 Estadio Atlético

100m Masculino T37 Final



19:10 Estadio Atlético

100m Masculino T52 Final



19:32 Estadio Atlético

Jabalina Masculino F41 Final



19:34 Estadio Atlético

Bala Masculino F20 Final



19:37 Estadio Atlético

100m Femenino T11 Final



19:45 Estadio Atlético

100m Femenino T12 Final



20:03 Estadio Atlético

400m Masculino T53 Final



20:09 Estadio Atlético

400m Masculino T54 Final



20:15 Estadio Atlético

400m Femenino T47 Final

Para ciclismo de pista

11:00 Velódromo

Persecución Individual Femenino B Clasificación



11:20 Velódromo

Persecución Individual Masculino B Clasificación



14:45 Velódromo

500m Contra Reloj Femenino C1-5 Finales





15:05 Velódromo

1km Contra Reloj Masculino C1-5 Finales



16:30 Velódromo

Persecución Individual Femenino B Finales Bronce



16:37 Velódromo

Persecución Individual Femenino B Finales Oro



16:45 Velódromo

Persecución Individual Masculino B Finales Bronce



16:52 Velódromo

Persecución Individual Masculino B Finales Oro

Para natación

9:00 Centro Acuático

50m Libre Masculino S9 Serie 1



9:04 Centro Acuático

50m Libre Masculino S9 Serie 2



9:07 Centro Acuático

50m Libre Femenino S9 Serie 1



9:11 Centro Acuático

50m Libre Femenino S9 Serie 2



9:14 Centro Acuático

50m Libre Femenino S5 (S3-S4) Serie 1



9:19 Centro Acuático

50m Libre Femenino S5 (S3-S4) Serie 2



9:27 Centro Acuático

50m Mariposa Femenino S6 Serie 1



9:32 Centro Acuático

50m Mariposa Femenino S6 Serie 2



9:36 Centro Acuático

200m Libre Masculino S14 Serie 1



9:41 Centro Acuático

200m Libre Masculino S14 Serie 2



9:45 Centro Acuático

400m Libre Masculino S11 Serie 1



9:54 Centro Acuático

400m Libre Masculino S11 Serie 2



10:03 Centro Acuático

100m Pecho Masculino SB13 (SB12) Serie 1



10:08 Centro Acuático

100m Pecho Masculino SB13 (SB12) Serie 2



10:12 Centro Acuático

100m Pecho Femenino SB8 (SB7) Serie 1



10:16 Centro Acuático

100m Pecho Femenino SB8 (SB7) Serie 2



10:20 Centro Acuático

200m Libre Masculino S3 Final



10:33 Centro Acuático

200m Combinado Ind Masculino SM10 Final



10:40 Centro Acuático

200m Combinado Indiv. Femenino SM10 Final



10:49 Centro Acuático

400m Libre Femenino S11 Final



11:03 Centro Acuático

150m Comb.Indiv. Masc SM3 (SM1-SM2) Final





17:00 Centro Acuático

200m Libre Masculino S2 (S1-S2) Final



17:12 Centro Acuático

100m Libre Masculino S7 Final



17:18 Centro Acuático

100m Libre Femenino S7 Final



17:25 Centro Acuático

50m Libre Masculino S9 Final



17:30 Centro Acuático

50m Libre Femenino S9 Final



17:36 Centro Acuático

50m Libre Masculino S5 Final



17:42 Centro Acuático

50m Libre Femenino S5 (S3-S4) Final



18:05 Centro Acuático

50m Mariposa Masculino S6 Final



18:10 Centro Acuático

50m Mariposa Femenino S6 Final



18:27 Centro Acuático

200m Libre Masculino S14 Final



18:34 Centro Acuático

200m Libre Femenino S14 Final



18:52 Centro Acuático

400m Libre Masculino S11 Final



19:16 Centro Acuático

100m Pecho Masculino SB13 (SB12) Final



19:23 Centro Acuático

100m Pecho Masculino SB8 Final



19:30 Centro Acuático

100m Pecho Femenino SB8 (SB7) Final

Para tenis de mesa

10:00 Polideportivo 3, Mesa 1

Equipos Masculino Clase 3-5 Cuartos de final

México vs. Chile



10:00 Polideportivo 3, Mesa 2

Equipos Masculino Clase 3-5 Cuartos de final

USA vs. Argentina



10:00 Polideportivo 3, Mesa 3

Equipos Masculino Clase 9-10 Grupo A

Chile vs. Puerto Rico



10:00 Polideportivo 3, Mesa 4

Equipos Masculino Clase 9-10 Grupo B

Colombia vs. El Salvador



10:00 Polideportivo 3, Mesa 5

Equipos Masculino Clase 1-2 Grupo A

Chile vs. Cuba



10:00 Polideportivo 3, Mesa 6

Equipos Masculino Clase 1-2 Grupo B

USAU vs. Venezuela



11:30 Polideportivo 3, Mesa 1

Equipos Femenino Clase 2-5 Grupo A

Argentina vs. USA



11:30 Polideportivo 3, Mesa 2

Equipos Femenino Clase 2-5 Grupo B

Colombia vs. Venezuela



11:30 Polideportivo 3, Mesa 3

Equipos Masculino Clase 6-8 Cuartos de final

Ecuador vs. Colombia



11:30 Polideportivo 3, Mesa 4

Equipos Masculino Clase 6-8 Cuartos de final

USA vs. Argentina

Para tiro

9:00 Polígono Las Palmas

Hombres 10m Pistola de Aire SH1 - Calificatoria



9:00 Polígono Las Palmas

Mix. 50m Rifle Tendido SH1 - Calificatoria



10:45 Polígono Las Palmas

Mix. 50m Rifle Tendido SH1 - Final



11:30 Polígono Las Palmas

Hombres 10m Pistola de Aire SH1 - Final

Rugby en silla de ruedas

15:00 Polideportivo Villa El Salvador

Mixtos Semifinal

Canadá vs. Brasil



17:00 Polideportivo Villa El Salvador

Mixtos Semifinal

USA vs. Colombia



19:00 Polideportivo Villa El Salvador

Mixtos Puestos 5-6

Argentina vs. Chile

Tenis en silla de ruedas

11:00 Cancha Central

Individual Masculino Cuartos de Final

PÉREZ Diego J. vs. RODRIGUES Daniel



No Antes de 12:30 Cancha Central

Individual Masculino Cuartos de Final

FERNANDEZ Gustavo E. vs. CARNEIRO Gustavo



No Antes de 14:00 Cancha Central

Dobles Femenino Cuartos de Final

CANDIDA/DUVAL vs. CASTILLO/MORENO



No Antes de 15:30 Cancha Central

Dobles Masculino Primera Ronda

NADUVILLE/ORTEGA vs. APAZA/MAYHUA



No Antes de 11:30 Grand Stand

Individual Masculino Cuartos de Final

GIL Jose Pablo vs. LEDESMA Agustin J.



2do Partido Grand Stand

Individual Masculino Cuartos de Final

CATALDO Alexander A. vs. RATZLAFF Casey



No Antes de 14:00 Grand Stand

Dobles Femenino Cuartos de Final

DHERS/MORENO vs. CABRILLANA/FUENTES



No Antes de 14:30 Cancha 1

Dobles Masculino Primera Ronda

DERAS/PEREZ vs. OQUENDO/SANCHEZ

Voleibol sentado

9:00 Polideportivo Callao

Masculino Ronda Preliminar

Colombia vs. Perú



11:00 Polideportivo Callao

Femenino Ronda Preliminar

USA vs. Canadá



13:00 Polideportivo Callao

Femenino Ronda Preliminar

Perú vs. Brasil



17:00 Polideportivo Callao

Masculino Ronda Preliminar

USA vs. Canadá



19:00 Polideportivo Callao

Masculino Ronda Preliminar

Costa Rica vs. Perú



21:00 Polideportivo Callao

Masculino Ronda Preliminar

Brasil vs. Colombia