Parapanamericanos Lima 2019: “Han sido los Juegos más eficientes”, para Andrew Parsons

Entre tanto estrés de un evento de tanta complejidad, Andrew Parsons no pierde el sentido del humor. Bromea a su paso por el Lawn Tennis de la Exposición el pasado viernes y nos habla de cómo ha vivido los Juegos Parapanamericanos, donde más allá de las sedes y los servicios, destaca la calidez de la gente que hizo olvidar el invierno limeño.

—¿Qué ha percibido de estos Juegos?

Lo que ha pasado acá es increíble y no solo por las instalaciones deportivas que están en gran nivel. Es sobre todo por el servicio a los atletas con operaciones bien planeadas. Han sido los Juegos más grandes en cuanto a número de países y atletas, pero sobre todo los más eficientes.



—¿La complejidad los hace más exigentes?

Claro, por eso los servicios son importantes. Los buses accesibles con rampas que permiten subir y bajar de una manera muy ágil, con seguridad y confort. También en la Villa, porque ahí pasaron mucho tiempo. Y no solo en sus cuartos, también en el comedor, en la zona internacional. Los servicios básicos han funcionando muy bien. Lo único que lamentaron las delegaciones es el frío.



—¿Las sedes son un gran primer paso para que el paralimpismo evolucione en países como el Perú?

La Asociación Paralímpica Peruana está haciendo un trabajo increíble con Lucha ‘La Leona’ Villar, que es como yo la llamo. En Santiago 2023 se va a notar la diferencia en el medallero por las sedes que tienen. Pero hay un legado más importante, y es la mentalidad. Cuando uno ve a un atleta con discapacidad haciendo cosas, te hace cambiar el chip; eso es fundamental para la evolución de una sociedad. El entusiasmo de la gente nos hace notar que hay un futuro en el que las personas con discapacidad sean percibidas como ciudadanos.

—Y que las personas con discapacidad sepan que pueden hacer más...

Los miles de atletas que están acá lo primero que no tienen es vergüenza de su discapacidad. Esto para los demás es inspirador. Ellos pueden ser empleados, jefes, novios, políticos, lo que sueñen. Hay personas con discapacidad que aún no descubrieron todo su potencial. Mientras fortalecemos más el deporte, más fuerte es su repercusión social. No buscamos más que darles la oportunidad.



—¿Pensando así se puede llegar a juntar los Panamericanos con los Parapanamericanos?

Muchos dicen que deben ser integrales, pero creo que es un momento de la afirmación de la discapacidad. La inclusión no es necesariamente estar juntos, es darles las mismas oportunidades.

—Sin embargo, estos Parapanamericanos se han visto beneficiados con lo que dejó el buen papel peruano en los Panamericanos.

Sí, sin duda. Es un momento en que la gente enfocó su atención en los Panamericanos y los Parapanamericanos se han beneficiado. Pero igual hay que planear la exposición y que más de 130 mil personas se involucren comprando sus entradas.



—Es un récord de ventas...

La participación del público ha sido fantástica. La gente de Lima abrazó estos Juegos, a estos atletas y hay que entender cuál es el ingrediente para conseguir el acercamiento, incluso en eventos donde no compiten peruanos. Existirá un antes y después de Lima porque la participación ha sido más intensa. Se nota que los peruanos disfrutaron de estos Juegos. La gente pasaba mucho tiempo en las sedes, no solo en los deportes sino en las zonas comunes, se sacan fotos con los atletas aun sin conocerlos. Eso es querer ser parte.

—¿Cuál es el camino que debe seguir una Asociación Paralímpica como la peruana?

Perú va en buen camino. Se ha relacionado con el Comité Paralímpico en el día a día, aprovechan los programas y están muy atentos a lo que hacemos. Es bueno que las federaciones convencionales también se acerquen. Son importantes las leyes. Es fundamental que el deportista llegue a su local de entrenamiento. Si no hay transporte accesible, si no hay personal en los locales que entienda la discapacidad, hay un problema.



—Eso va más allá de las instituciones deportivas.

Las autoridades en general ya no lo ven como salud o algo social. Esto es deporte que mueve la salud, lo social, el transporte, la ciudad. Hay que invertir en algo tan importante como el deporte escolar, que en vez de decirle al niño con discapacidad que en las clases de Educación Física no haga nada, involucrarlo en lo que se haga y que los demás también se adapten a él.



—Para los Panamericanos fueron 41 países y acá son 33. ¿Qué falta para ser iguales?

Estamos avanzando poco a poco. El Comité Olímpico tiene 125 años y nosotros cumplimos 30. Estos Parapanamericanos sirven para influenciar en la región. Hay categorías y deportes que no están acá porque no hay un mínimo de países, y es un tema de las federaciones internacionales que deben invertir. Es difícil explicar que no esté un país como Bolivia, pero ya se está trabajando en eso.