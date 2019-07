Ricardo Gareca confirmó que estará en todos los partidos de Perú en los Panamericanos Lima 2019

Tras quedar en segundo lugar en la Copa América, Ricardo Gareca no dejará de trabajar y asistirá a todos los encuentros de la selección peruana en los Panamericanos Lima 2019. Asimismo, el estratega espera ver buenos rendimientos para agrandar el universo de jugadores convocables.

-¿La selección de los Panamericanos buscará jugar como el equipo de mayores?



Este equipo está ligado con el gusto futbolístico de Nolberto. Él pertenece al comando técnico de mayores. Todos opinamos, yo escucho a todos. Todos tenemos un gusto futbolístico que está más emparentado con la historia del fútbol peruano. Hay muchas coincidencias, si Nolberto luego emprende una carrera en privado tendrá algunas diferencias a lo que uno piensa. Pero eso es algo normal, uno tiene su propio estilo. Igual su gusto está más cerca de lo que represente la historia del fútbol peruano.

-Si Mauricio Montes destaca como goleador de Perú en los Panamericanos. ¿Podrá tener un sitio en mayores?



Cualquiera que destaque en los Panamericanos podrá tener un lugar en mayores. No olvidemos que ese equipo sigue siendo la selección nacional. Sea Sub 20, Sub 23, pero siempre hay que hacer un gran papel. Vamos a estar muy pendiente de los Juegos.

-¿Va a viajar para hacer seguimiento de más jugadores convocables?



Voy a estar unos días con mi familia y después ver si hay posibilidad de hacer un viaje de trabajo. Y también ver el inicio de los Juegos Panamericanos, sobre todo en el debut del Perú y el resto de los partidos. Todo el comando técnico va a estar allí.