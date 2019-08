Parapanamericanos 2019 EN VIVO: sigue las competencias del primer día en Lima 2019

Juegos Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO | Sigue la participación de los representantes locales en el primer día de competencia de la disciplina.

La jornada se desarrolla este jueves, desde las 10:00 de la mañana (hora peruana), en el Polideportivo 3 de la Villa Deportiva Nacional (Videna), ubicado en el distrito de San Luis.

Cuatro para atleras peruanos, Shirley Aguilar, Luis Alberto Traverso, Jesús Yampufe y Guillermo Yáñez, afrontarán las primeras instancias del para tenis de mesa en Lima 2019.

La transmisión de los eventos estará a cargo de Latina, TV Perú y Movistar 19 para los residentes en territorio peruano.

Programación de duelos con participación peruana:

10:00 a.m. | Jesús Yampufe vs. Eziquiel Babes (BRA)

(individual nasculino - clase 4 - grupo B)

10:40 a.m. | Luis Traverso vs. Jenson van Emburgh (USA) (individual masculino - clase 3 - grupo C)

01:20 p.m. | Guillermo Yáñez vs. Ian Seidenfeld (USA)

(individual masculino - clase 6 - grupo B)

04:00 p.m. | Shirley Aguilar vs. Martha Verdin (MEX)

(individual femenino - clase 4 - grupo B)

04:00 p.m. | Jesús Yampufe vs. Pedro Avendaño (GUA)

(individual masculino - clase 4 - grupo B)

08:00 p.m. | Shirley Aguilar vs. Terese Terranova (USA) (individual femenino - clase 4 - grupo B)

08:00 p.m. | Guillermo Yáñez vs. Goutier Rodrigues (BRA) (individual masculino clase 6 - grupo B)

08:40 p.m. | Jesús Yampufe vs. Jesus Salgueiro (MEX)

(individual masculino - clase 4 - grupo B

09:20 p.m. | Luis Traverso vs. Roberto Quijada (VEN)

(individual Masculino - clase 3 - grupo C)

Para tenis de mesa en Lima 2019 | Mapa de la sede: