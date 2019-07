Triatlón en Lima 2019, el deporte en el que Perú dará sus primeros pasos en los Juegos Panamericanos

“Hay mucho trabajo por hacer en el triatlón”, declara Harrisson. “Empezamos estableciendo marcas mínimas en el agua para que los atletas puedan ir realmente a competir de manera internacional. Nos criticaron y nos dijeron que nunca nadie haría esos tiempos”, recuerda. Pasaron tres años desde aquella decisión y hoy Perú tiene cuatro representantes de nivel para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

En esta carrera de largo aliento, Perú recién empieza a dar sus primeros pasos. Aunque para Chris todo empezó años atrás. Eran los inicios del 2008 y Chris se encontraba viviendo en Estados Unidos, dedicaba su tiempo a estudiar y a practicar skate. Ejercer este deporte, que tendrá presencia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, le produjo una de las lesiones más severas de su carrera: rotura de muñeca. El diagnóstico no fue alentador y tuvo que recurrir a la natación para empezar con su recuperación.

Apasionado del surf y del bicicross, el peruano que se encontraba lesionado en Estados Unidos dedicó seis meses de su vida a la natación: “Conocí a unos triatletas que también nadaban y me preguntaron si sabía montar bicicleta. Les respondí que sí y me dijeron que sólo me faltaba correr”, recuerda entre risas. Luego carcajeó cuando lo invitaron a un triatlón. Contra todo pronóstico se inscribió en la prueba, se preparó y ganó. Dios aprieta, pero no ahorca.

Certificado como entrenador por la International Triatlón Unión (ITU), Chris Harrisson volvió a Lima y se dedicó a formar atletas que desean competir en torneos Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos o en el muy popular Ironman, producido por la World Triathlon Corporation. Sin embargo, es consciente de que los estadounidenses, mexicanos y canadienses son los favoritos para ganar las medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“En los últimos tres años, con el apoyo del estado y de la empresa privada, hemos empezado a tomar al triatlón más en serio. Los chicos tienen muchas ganas y eso contagia a todos. Al final somos una energía que nos va jalando y todos vamos por el mismo objetivo”, comenta el entrenador de 34 años.

La delegación peruana de triatlón que participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019 está conformada por Ada Bravo, Blanca Kometter, José Gómez de la Torre y Rodrigo Bravo. El ‘team’ nacional deberá completar la distancia olímpica de 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. Chris Harrinsson es consciente que obtener una medalla es complicado, pero también entiende que estandarizar el profesionalismo del triatlón y elevar las exigencias es la única manera de ganar en una carrera de largo aliento.