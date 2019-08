"Para como veníamos, este bronce es muy bueno", afirmó el uruguayo Lasa

El saltador uruguayo Emiliano Lasa se mostró muy satisfecho con el bronce obtenido esta jornada en la prueba de longitud de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con una marca de 7,87 metros, un resultado "muy bueno" para estar saliendo de una lesión.

En declaraciones a Efe, el saltador explicó que su decisión de no intentar un último salto, toda vez que se confirmó que ya había logrado el bronce, se debió a una decisión para proteger su pierna lesionada.

(Foto: Lima 2019)

"Mi entrenador me dijo que parase, fue lo mas inteligente, porque vengo de una lesión en mi pierna de salto y me duele un poco, no está al cien por cien. También estoy tomando antiinflamatorios para poder saltar bien y decidimos cuidarnos. Había una gran diferencia entre mi marca y la del segundo, y no quisimos arriesgar", explicó.

La prueba fue ganada por el cubano Juan Miguel Echevarría, con un salto de 8,27 metros en su cuarto intento.

Por detrás del campeón mundial bajo techo terminó el concurso el jamaicano Tajay Gayle, con 8,17, y luego quedó Lasa, quien repitió repitió la medalla de bronce que ya ganó en la anterior edición de los Panamericanos.

Precisamente, Lasa se mostró muy emocionado al compartir el momento de ganar su medalla con la obtenida por la corredora uruguaya Déborah Rodríguez, al igual que les sucedió en Toronto 2015, donde sus finales fueron simultáneas.

"Igual la verdad que es muy emocionante, en Toronto fue igual, las dos finales simultáneas. Y contentísimo con eso, darle una medalla a Uruguay", añadió.

Rodríguez también se refirió a esta feliz coincidencia con Lasa momentos antes de que éste ganara su medalla en el estadio de la Videna de Lima.

"La primera vez que nos vimos cuando llegamos a Lima, dije Emi, vamos a hacerlo fuerte y dejarlo todo para festejar juntos como hicimos en Toronto. Estoy superemocionada y ojalá tenga resultados así y podamos festejar y celebrar este triunfo", dijo la atleta.

