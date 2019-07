Argentina vs. Chile EN VIVO sigue EN DIRECTO el hockey masculino en Lima 2019 | VIDEO

Argentina vs. Chile en Lima 2019 EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 1 del hockey masculino en los Juegos Panamericanos 2019 desde el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo desde las 10:00 a.m. (horario peruano)

El duelo entre Argentina y Chile será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que define las posiciones el hockey masculino de Lima 2019.

Los Leones inician su camino en los Juegos Panamericanos contra Chile este martes 30 de julio. El cuadro comandado por Germán Orozco parte como el gran favorito para quedarse con la medalla de oro al finalizar la competencia.

De hecho, el combinado argentino se llevó a casa la presea dorada hace cuatro años en Toronto 2015. Por ello, el equipo de Orozco tiene grandes expectativas de repetir esa actuación en la capital peruana.

El equipo argentino, medallistas de oro en Río 2016, también tiene otra enorme motivación antes del debut: asegurar el boleto para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Po otro lado, Los Leones participaron en el certamen de la Federación Internacional de Hockey (FIH) denominado Pro League. El conjunto ‘albiceleste’ no pudieron clasificarse a las semifinales de la competencia tras perder ante Bélgica.

El cuadro argentino quiere cobrarse una revancha con este plantel, algunos de ellos compitieron en el torneo de FIH: Agustín Bugallo, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Federico Fernández, Martín Ferreiro, Pedro Ibarra, Nicolás Keenan, Juan Martín López, Lucas Martinez, Agustín Mazzilli, Ignacio Ortiz, Matías Paredes, Matías Rey, Leandro Tolini, Lucas Vila, Juan Manuel Vivaldi.

Argentina vs. Chile: horarios del partido en Lima 2019

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

México 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.



Lima 2019: precios de las entradas para este evento

Sede: VMT Campo de Hockey

Fechas: 29, 30, 31 de julio y del 1 al 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles

Lima 2019: ¿Cómo llegar a esta sede?