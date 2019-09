Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO programa y resultados del último dia de competencia de los Juegos

Juegos Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO este domingo 1 de setiembre desde las 8:00 am. sigue la última jornada de este gran evento para para deportistas que llega a su fin dejando una gran nostalgia entre los seguidores de estas disciplinas que mostraron gran nivel y dejando lecciones por doquier. Los juegos se transmitirán por Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN.

► Parapanamericanos Lima 2019: Pedro Pablo de Vinatea ganó medalla de oro en para bádminton



Serán los últimos tres para deportes los que se jueguen este domingo previo a la ceremonia de Clausura que se desarrollará en el Estadio Atlético de la Videna. Esta vez podrás ver en acción el para bádminton, boccia y para ciclismo de ruta. Todos entregando las últimas medallas.

El 'Team Perú' puede sumar la última medalla de oro con la presencia de Pilar Jáuregui en para bádminton. Ella estará compitiendo en el Polideportivo 3 de la Videna donde espera sentir el aliento masivo de los hinchas.

Recuerda que las entradas para este último día de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 van desde los 5 soles. No dejes de alentar a los para deportistas peruanos que se despiden dejando una gran lección en nosotros.

Para bádminton

Lugar: Poideportivo de la Videna

Hora: Desde las 8:00 am.



Dobles Mixto SL3-SU5 Grupo A

(CAN) LAPOINTE Pascal/MEIER Olivia vs. (BRA) BRACAVALLI/SILVA



Individuales Masculino SS6 Final

(BRA) TAVARES vs. (USA) KRAJEWSKI Miles



Individuales Femenino WH2 Final

(PER) JAUREGUI Pilar vs. (CAN) CHOKYU Yuka

Boccia

Lugar: Polideportivo de Villa El Salvador



9:00 horas

Parejas BC4 Ronda de Grupos

Brasil vs. México



9:00 horas

Parejas BC4 Ronda de Grupos

Colombia vs. Canadá



9:00 horas

Equipos BC1/BC2 Ronda de Grupos

Brasil vs. Argentina



9:00 horas

Parejas BC3 Ronda de Grupos

Argentina vs. Colombia



9:00 horas

Parejas BC3 Ronda de Grupos

Brasil vs. Canadá

Para ciclismo de ruta

Lugar: Costa Verde de San Miguel



8:00 horas - Carrera de Ruta Masculino B Finales

8:00 horas - Carrera de Ruta Femenino B Finales

8:02 horas - Carrera de Ruta Masculino H3-5 Finales

8:02 horas - Carrera de Ruta Mixtos H1-2 Finales

8:02 horas - Carrera de Ruta Mixtos T1-2 Finales

8:02 horas - Carrera de Ruta Femenino H3-5 Finales

11:15 horas - Carrera de Ruta Masculino C4-5 Finales

11:17 horas - Carrera de Ruta Masculino C1-3 Finales

11:17 horas - Carrera de Ruta Femenino C1-3 Finales

11:17 horas - Carrera de Ruta Femenino C4-5 Finales