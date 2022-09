Luego de la publicación del informe sobre denuncias a vendedores de la empresa Autoplan, El Comercio recibió decenas de testimonios de otros afectados por este mismo mecanismo de los funcionarios de dicha empresa: la entrega del auto en treinta días.

En dicho informe explicamos que las denuncias tenían un mecanismo común: los vendedores indicaban a los clientes que pagando ciertas cuotas por adelantado podrían obtener su auto en 30 días. Sin embargo, los nuevos testimonios que llegaron al WhatsApp de #PasaEnLaCalle (995 818 486) indicarían otros métodos de engaño.

1.- Confundir al cliente

Además de asegurar que en un mes podría obtener el auto nuevo, los asesores de Autoplan manipulaban a sus clientes haciéndoles escoger el color del supuesto vehículo que obtendrían mientras les otorgaban diversos documentos sin especificar su procedencia.

Según la denunciante Mercedes Quiróz, el encargado de llevar los acuerdos con ella le hizo firmar varios papeles, incluyendo una póliza de seguro, y en ningún momento le explicaron que estaba ingresando a un sistema de sorteos y audiencias colectivas para el auto.

“Me hicieron firmar un documento que menciona las asambleas y las cuotas a pagar, en ese entonces yo no lo vi. Él no sacó a relucir ese papel, alzó varios documentos que tuve que firmar. Ahí mismo hice un pago de 757 dólares, en aquel entonces eran más de 3.000 soles. Luego me dijo que en un mes debía hacer el otro depósito que correspondía a casi 7.000 soles. Pasó el tiempo y él señor no me respondía. Llamé al número de Plan 21, es ahí donde me comentan que era socia pero yo no sabía”, denunció.

Documento que según la denunciante le hicieron firmar ocultando su contenido.

En esa misma llamada le explicaron que al haber pasado unos meses sin depositar las cuotas, ella ya estaba fuera e inhabilitada; sin embargo, Mercedes resaltó que había depositado unos 7.000 soles adicionales. Decidió volverse a comunicar con su asesor de venta, Andy Sánchez, y él le comentó que la información que le estaban dando por llamada era totalmente falsa.

Captura del correo con el supuesto link que habría permitido realizar el cobro final de los 7.000 soles depositados por la denunciante.

“Volví a llamar a Autoplan, me comentaron que yo ya no era socia y que no estaba registrado el último depósito. Finalmente me comentaron que para devolverme la plata debía volver a firmar un documento. Me enviaron un link que habría un tipo de firma con reconocimiento facial, con eso se volvieron a cobrar oficialmente los 7.000 soles, no era para devolución”, concluyó.

2.-El engaño por WhatsApp

A través de esta aplicación de mensajería los asesores de venta se comunicaban con lenguaje coloquial hacía sus clientes para generar un cierto tipo de confianza como si fuesen amigos. Continúan por ese medio para pedir más cuotas adelantadas y disuadir las preguntas.

Diversas denuncias sobre la modalidad de comunicación que llegaron a nuestro medio pusieron al descubierto los obstáculos que estos supuestos asesores de venta les generaban a los clientes para evitar ser interpelados por la no entrega del auto en el supuesto tiempo establecido inicialmente.

LEE TAMBIÉN: La casa en Magdalena donde criaban perros bulldog hacinados y ensangrentados

Capturas de la conversación entre el cliente y un vendedor de Autoplan

“Soy uno de los tantos de miles de personas engañadas diciéndonos que nos entregarán el auto en 30 días o un poco más, depositando un dinero de adelanto. El señor Kevin Contreras, asesor de Autoplan Chevrolet sede Santa Anita [Mall de Santa Anita], me confirmó que me iban hacer entrega del carro en el mes de Febrero y hasta ahora no he recibido nada”, comentó Salazar.

Tras las negativas constantes en la comunicación con su asesor de ventas y la evidente obstrucción a comunicarse formalmente con él para darle información sobre cómo iba el supuesto proceso para la entrega de su auto, él decide declinar y pide la devolución de su dinero.

3.- Información incompleta

La supuesta fecha de entrega era solo un fragmento de las irregularidades que los asesores de venta realizaban. Según un grupo de denunciantes, nunca eran notificados que realmente estaban ingresando a un fondo colectivo y que debían participar en asambleas mensualmente.

“Me acerque con el asesor de Autoplan Edson Nole, y me dijo lo mismo: que un plazo máximo de 30 días me daban el auto. Este señor nunca me comento sobre el fondo, ni que tenia que presenciar o participar en unos sorteos”, declaró Leoncio Vallenas, otro afectado por los asesores de la empresa.

Captura de la conversación de Leoncio con el asesor de venta de Autoplan quien le indicó que él no tenía nada que ver con el correo que le había llegado sobre una asamblea.

Él comentó a El Comercio que al llegar a Chevrolet de Expomotor, donde coordinó anteriormente con Nole, lo atendió la administradora de la tienda quien, según comentó el denunciante, no quiso identificarse ante él. Fue en ese momento cuando se enteró que el asesor con el que negoció ya no trabajaba con Autoplan. Además, le notificaron que pertenecía a un grupo de remate, sobre la existencia de reuniones y sorteos virtuales.

José vivió algo similar con Autoplan en Trujillo. Una asesora de venta le dio información incompleta comentándole que tras el depósito de 2640 dólares que realizó le entregarían el auto en 25 días hábiles.

Captura de la conversación donde la asesora de ventas de Autoplan asegura un tiempo de entrega del vehículo.

“Me apersone a al empresa del mall de la Av. Mansiche de la ciudad de Trujillo, ahí me entreviste con el representante de la empresa David Romero Díaz. Le manifesté el engaño de la vendedora en mención y me dijo que haga una solicitud de retiro y a la vez le pedí la devolución, comentó que en 30 días hábiles me darían una respuesta. La vendedora sigue laborando en dicha empresa donde sigue engañando a los clientes”, comentó.

4.- Cuotas sin devolución

La insistencia y las persuasiones para poder acceder al auto fácilmente parecen ser parte del entrenamiento de los asesores de ventas en Autoplan. Un denunciante que decidió mantener en reserva su identidad comunicó a través del WhatsApp de #PasaEnLaCalle que una asesora de la empresa mencionada le insistió hasta por casi dos meses para que se inscriba al plan, asegurándole que con 18 cuotas le daría el auto. Cuando quiso retirar su dinero porque ya no deseaba ser parte del plan se dio cuenta que no podría. Según comentó, nunca le mencionaron sobre las penalidades.

“Me llamo la asesora y su supervisora para asegurarme que pague y que con 18 cuotas me daban el carro en 30 días. Luego que pague me dijeron que tenía que pagar 30 o 35 cuotas si quería salir ganador, le indique que quería cancelar el contrato porque no era como me lo indicaron. Me dieron un correo y nunca más supe de ellas”, comentó.

Captura del depósito que realizó el denunciante.

“Hizo que pagara la inscripción y 2 cuotas adelantadas. Ahora me doy con la sorpresa de que para anular el contrato ellos se quedan con la inscripción y 2 cuotas. O sea, ella sabía que era una estafa y aseguró lo mínimo con lo que la empresa se puede quedar”, comentó.

Descargos de Autoplan

El Comercio logró conversar con Gabriela Suárez, gerenta de operaciones de Autoplan, quien indicó que debido a las denuncias que habían llegado sobre el actuar de los asesores de venta, estos “malos elementos” habían sido retirados de la empresa.

Además, indicó que a partir de mayo de este año, todas las conversaciones entre el asesor y el cliente en los puntos de venta son grabadas para evitar cualquier inconveniente y tener pruebas en caso sean necesarias. Asimismo, antes de asociar a alguna persona, se les debe explicar los cuatro puntos más importantes del contrato, entre los que están el sistema de adjudicación por remate o sorteo.

Suárez también explicó el sistema de devoluciones e indicó que el cliente tiene hasta antes de la primera asamblea - que se desarrollan mensualmente - para solicitar el 100% de su dinero. Una vez pase esta asamblea, la devolución se hace con una penalidad.